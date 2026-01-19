A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar hoy 19 de enero: lo que necesitas saber antes de viajar a Chile

En la segunda quincena de enero el flujo de turistas neuquinos y rionegrinos hacia los pasos fronterizos de Pino Hachado y Samoré se intensifica, poniendo el foco en el costo de veranear en el país vecino.

Este lunes 19 de enero, la cotización del peso chileno y el dólar definen el presupuesto de quienes cruzan la cordillera. Repasamos los valores actualizados en las casas de cambio de la región y qué conviene más a la hora de pagar consumos del otro lado de los Andes

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, lunes 19 de enero, y su precio en dólares

Este lunes el peso chileno cotiza a $1,63 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $162.832 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 88.701 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 19 de enero de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 16 de enero del 2026.

En Neuquén, el dólar oficial está $1.417 para la compra y para la venta $1.472 En tanto, el Dólar blue está a $1.480 para la compra y $1.508 para la venta.

El dólar oficial cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, 19 de enero de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, lunes 19 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.