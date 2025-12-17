El Gobierno aplicó cambios en las importaciones: qué productos dejarán de ser controlados por la Anmat y el Senasa

El Gobierno con la publicación del Boletín Oficial confirmó cambios en las importaciones. Con el decreto publicado anunció que la Anmat y el Senasa dejarán de controlar los artículos importados que ya cuentan con certificado de seguridad en su país de origen de organismos internacionales reconocidos.

La decisión quedó oficializada con el decreto 892 que fue publicado este miércoles. La normativa reconoce certificaciones para evitar duplicar controles.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en su cuenta de la red social X, explicó que «a partir de ahora productos médicos I y II (por ejemplo, una silla de ruedas), cualquier producto domisanitario (productos de limpieza, desinfección y miles más), y todos los productos industriales con reglamentos técnicos, etc. que estén autorizados para la venta en Australia, EFTA, EE.UU., Unión Europea, Israel, Japón y Reino Unido, podrán ingresar sin necesidad de realizar certificaciones locales».

El Gobierno señaló que con esto busca «agilizar la actividad comercial» con la eliminación de «barreras y restricciones estatales».

Los productos que dejarán de ser controlados

El Gobierno simplificó los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de productos que se encuentran bajo la órbita de la ANMAT y el SENASA.

Los productos que tendrán menos control, son:

Productos médicos de bajo riesgo (clases I y II);

(clases I y II); Cosméticos;

Productos de higiene personal y oral ;

y ; Perfumes ,

, Productos domisanitarios (como detergentes,desinfectantes y plaguicidas),

(como detergentes,desinfectantes y plaguicidas), Dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío.

También ordenó que los fitosanitarios y productos veterinarios podrán ingresar al país si cuentan con certificaciones de su país de origen. De igual manera el Gobierno aclaró que los importadores deberán presentar una declaración jurada que garantice que no representan riesgos para la salud humana ni animal.