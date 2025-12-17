El Gobierno hizo un cambio clave en la DGI: quién es el reemplazo de Andrés Vázquez tras asumir al frente de ARCA

El Gobierno, a través de la publicación del Boletín Oficial, nombró al reemplazo de Andrés Vázquez quien quien dejó su cargo para ocuparse de la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), puesto que había quedado libre tras la salida de Juan Pazo.

El reemplazo de Vázquez para tomar el control de la Dirección General Impositiva (DGI) es Mariano Mengochea. Su nombramiento quedó establecido mediante la publicación del decreto 891/2025, donde también se fija como fecha de inicio para sus funciones el 18 de diciembre de 2025.

Quién es Mariano Mengochea, el nuevo titular de la DGI

Mengochea antes de su designación, ocupó el cargo de subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas. El funcionario se encargaba de secundar al Director General en la ejecución y coordinación de las acciones vinculadas a la aplicación, percepción y fiscalización de tributos interiores, con una especial relevancia dentro de la estructura del ARCA.

El nuevo titular de la DGI desarrolló una extensa trayectoria en la zona de Aduana en La Plata donde se desempeñó durante años como analista de Asuntos Técnicos. Participó como docente en la cátedra de Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Lomas de Zamora.

Dentro del ámbito de la Dirección General Impositiva, fue supervisor en 2009 y en 2013 ascendió a jefe de División de Fiscalización.

Con información de Infobae

Andrés Vázquez es el nuevo titular de ARCA

La designación de Mengochea llega justo después de que Andrés Vázquez tome la conducción de ARCA, quién asumirá el cargo a partir del próximo jueves 18 de diciembre, reemplazando a Juan Alberto Pazo, según se publicó hoy mediante el Decreto 890/2025 en el Boletín Oficial.

El cambio en la Dirección Ejecutiva de ARCA tiene como objetivo primordial garantizar la continuidad institucional del organismo en sus funciones de recaudación impositiva, fiscalización y control aduanero a nivel nacional.

ARCA es el ente autárquico del Ministerio de Economía que se encarga de estas tareas. El Director General de la DGI, Vázquez, quien ocupaba el cargo desde la creación de ARCA (en reemplazo de la ex AFIP), ha sido reemplazado.

Este recambio se da justo al cierre del año fiscal y previo a las fiestas de fin de año, un periodo de alta actividad tanto para el comercio exterior como en materia impositiva.