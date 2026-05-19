Javier Milei sostuvo que la inflación bajará y que la economía se expandirá luego de resistir «dos shocks»

Javier Milei, en un evento convocado por el Banco de Valores en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Foto: Gentileza Presidencia.

El presidente Javier Milei sostuvo que la economía argentina resistió “dos shocks muy negativos” y marcó que hay buenas señales reflejados en los datos de marzo y abril ya que «empiezan a mostrar señales de recuperación». Así lo indicó durante su exposición este martes en el Evento Institucional – VALO realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

El mandatario destacó el programa de estabilización impulsado por el Gobierno nacional a partir del equilibrio fiscal, el ajuste monetario y las desregulaciones.

Javier Milei destacó el déficit cero

En su discurso enumeró que los tres pilares del programa económico con la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. «La política del déficit cero significa que la relación deuda producto no crece. Y si la relación deuda producto es no creciente, la consecuencia natural de eso es que el país se convierte en solvente intertemporalmente», marcó.

“El equilibrio fiscal se convirtió en una política de Estado, y es nuestra declaración al mundo de que vamos a honrar los compromisos y que hemos dejado atrás esa Argentina defaulteadora serial”, agregó.

El presidente resaltó que “el actual contexto internacional nos encuentra como el país mejor posicionado frente a esta crisis, porque somos el único del G20 con equilibrio fiscal y superávit energético”, y sostuvo que “nuestro compromiso es seguir achicando el Estado” y avanzando en “reformas que nunca se habían dado en la Argentina”.

Al respecto, subrayó la aprobación del primer presupuesto en el Congreso con equilibrio fiscal, la reforma laboral, la reforma a la Ley de Glaciares. Dijo que son iniciativas que van a permitir que el país “tenga muchísimas inversiones” y añadió la importancia de haber alcanzado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea después de 25 años de negociaciones.

“Estamos entrando en un sendero donde la tasa de inflación sigue cayendo y la economía empieza a expandirse”, dijo el Presidente y añadió que “si sostenemos este camino de equilibrio fiscal, apertura y desregulación, el país está frente a una posibilidad de crecimiento enorme”.