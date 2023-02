El Gobierno apura el plan «Precios Justos» por la inflación de enero

Acuciado por los datos preliminares de inflación de enero, el Gobierno apuró para hoy el lanzamiento de la segunda etapa del programa “Precios Justos” con una suba de precios de 3,2%, en lugar del 4% que estaba programado para este mes.

Controlarán 49.000 productos con más herramientas online y menos inspecciones

Cuando se lanzó el plan en noviembre se presentó como un “4×4”: cuatro meses con una canasta de precios que ajustaban al 4% mensual y un conjunto de unos 2000 productos con precios congelados.

Si bien el programa tuvo impacto en el primer mes de aplicación -la inflación de noviembre fue de 4,9%- en diciembre la suba de precios fue de 5,1%.

Lejos de apaciguarse, en la segunda y tercera semana de enero la inflación comenzó a correr por encima del valor de diciembre y desde la Secretaría de Comercio convocaron a las empresas para adelantar los plazos.

Así en lugar del 4% de aumento que tenían programado para febrero, las empresas debieron ajustar sus listados con una suba de 3,2%. Con esto el gobierno intentará frenar la escalada que se observó en las góndolas en los últimos días.

Según se indicó, esta etapa se extenderá hasta el 30 de junio, y participan 482 empresas de 15 rubros diferentes.

El anuncio se realizará en un acto hoy a las 11.30 en el CCK, al que fueron invitados, empresarios, las cámaras que agrupan a productores y supermercadistas y sindicalistas, además de funcionarios de distintas áreas.

En este nuevo período habrá un control especial a través de softwares que seguirán la trazabilidad de los precios que reciben los supermercadistas y que luego se ofrecen en las góndolas.

El software toma las bases de datos informadas a diario por todas las empresas al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) y siguiendo su evolución diaria, alerta los grupos de precios que avanzan en cada mes más allá del 3,2% pautado.

De esta forma controlan el mismo precio de cada boca de expendio teniendo en cuenta que el mismo producto puede tener un precio distinto según zona geográfica.

Los controles de enero a la “vieja usanza” con presencia física, dejaron 320 actas por incumplimientos al programa luego de 2784 inspecciones de inspectores en establecimientos del AMBA. “Seguramente tendrán multas que se están determinando y calculando con los nuevos valores en base a la canasta básica”, indicaron fuentes de la Secretaría de Comercio.

¿Cuánto puede servir un acuerdo de precios para controlar la inflación mientras ya son varias las consultoras que anticipan que el dato de enero puede estar más cerca del 6%? En el Gobierno aseguran que un acuerdo de precios no es la solución, que estas medidas se pueden tomar porque también se está avanzando en otros temas como reducir el nivel de financiamiento con emisión y reforzar las reservas del Banco Central. “Un acuerdo de precios es solo un eslabón en la cadena para bajar la inflación. Si un empresario no ve argumentos, no se suma a firmar por 3,2% por cinco meses si no cree que están dadas esas condiciones”, advierten.

La nueva etapa tendrá una pauta de aumentos de 3,2% mensual para 15 rubros. Consumo masivo, indumentaria, electrodomésticos, combustibles y motos.