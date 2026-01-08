El Gobierno creó una tasa de interés especial para actualizar indemnizaciones y reclamos comerciales

En medio de la discusión por la reforma laboral que incluye un capítulo especial para las indemnizaciones, el Gobierno nacional lanzó un indicador para actualizar los montos en caso de sentencias laborales y comerciales.

Uno de los principales foco de conflicto en el ámbito del trabajo es la subjetividad y los diferentes criterios que adoptan los tribunales de justicia al momento de fijar los montos indemnizatorios. La discrepancia cobró notoriedad al divulgarse el caso de un mozo que realizó un juicio por despido a un conocido local gastronómico del barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires y el juez interviniente determinó un pago de $ 100 millones.

El gobierno nacional dio el primer paso para acotar estos criterios en el proyecto de ley de reforma laboral. Allí establece una serie de criterios que de movida limita el monto total de la indemnización por un despido sin causa.

El Gobierno creó una tasa de interés particular para acreedores

El segundo paso es la creación por parte del Banco Central de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), que servirá como referencia para la actualización de los montos de la demanda.

De esta manera, en breve la legislación argentina contaría con dos elementos para precisar al pago de una indemnización: ítems a computar dentro de lo que se considera salario y forma de actualización.

“El objetivo es brindar una nueva herramienta que permita a los tribunales determinar intereses moratorios para deudas en pesos en el marco de lo dispuesto en el inciso c del artículo 768 del Código Civil y Comercial de la Nación”, dijo el BCRA al presentar el nuevo indicador.

El BCRA consideró adecuado establecer este mecanismo “para evitar distorsiones resultantes de aplicar tasas que generen rendimientos reales muy negativos o muy positivos”.

“El objetivo es asegurar que los acreedores no sufran grandes pérdidas (en moneda constante) en períodos con tasas reales de interés negativas y, al mismo tiempo, evitar que desequilibrios transitorios (que provoquen altas tasas reales de interés) tornen irrazonable y desproporcionado el pago de obligaciones por parte de los deudores”, señaló.

Esta tasa está disponible para su consulta desde este jueves luego de haber sido discutida en consulta pública. El instrumento es de carácter indicativo y no es de aplicación obligatoria por parte de la justicia.

De acuerdo a la explicación del Banco Central, la TIM se calcula con base en el promedio entre una tasa de interés pasiva (correspondiente a depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días) y una tasa de interés activa (resultante del promedio ponderado de las tasas de los préstamos en pesos otorgados mediante documentos a sola firma y de los préstamos personales).

“La tasa de interés promedio diaria utilizada como base para el cálculo de la TIM fluctúa dentro de dos bandas destinadas a preservar el valor de las deudas y garantizar su razonabilidad”, añadió el Banco Central.

En este sentido, la tasa efectiva diaria no puede superar la variación diaria del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 3% efectivo anual, ni ser inferior a la variación diaria del CER menos un 3% efectivo anual.

Para ayudar a la transparencia, la autoridad monetaria habilitó en su sección de Servicios y Trámites el acceso a la Calculadora de TIM, que permite estimar los intereses y el monto total resultantes de su aplicación a partir de un monto inicial y un período determinado.

Se ingresa a esa sección, se fija la fecha de presentación de la demanda, luego la de finalización y finalmente el monto a actualizar. El sistema ofrece de inmediato el monto total discriminado entre el inicial y sus intereses.

La necesidad de tener un indicador oficial que oriente el pago de intereses fue un pedido realizado por asociaciones y cámaras de distintos ámbitos.

Cabe recordar que la propia Corte Suprema de la Nación emitió fallos en los cuales ordenó recalcular los montos resarcitorios por considerar que no se ajustaban a los regímenes jurídicos vigentes.