El Gobierno pone fecha a la reforma laboral en el Senado y Diego Santilli acelera la negociación con los gobernadores

El Poder Ejecutivo ya trazó la hoja de ruta para uno de sus proyectos más ambiciosos. Según confirmaron fuentes oficiales, la reforma laboral llegará al recinto del Senado el martes 10 o el miércoles 11 de febrero, en el marco de la prórroga de las sesiones extraordinarias.

Para garantizar el éxito de la votación, el ministro del Interior, Diego Santilli, activó una gira estratégica para sellar acuerdos con los mandatarios provinciales.

El foco en la Patagonia y la deuda con Chubut

El despliegue territorial comenzará esta semana en Chubut. Santilli se reunirá con el gobernador Ignacio Torres con un tema central en la mesa: la deuda de $51.000 millones que Nación mantiene con la provincia por la caja previsional.

Aunque el conflicto está en la Corte Suprema, el Gobierno confía en que la reciente baja de retenciones al crudo y una solución para esta deuda aseguren el respaldo de los senadores chubutenses. Tras el sur, la agenda del ministro seguirá en Mendoza, San Luis, San Juan y Salta, esta última clave por representar al peronismo más dialoguista.

La billetera de los ATN: el mapa de las transferencias

El oficialismo cuenta con solo 20 senadores propios y necesita llegar al piso de 37. Para lograrlo, el Gobierno activó el reparto de $199.500 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El 33% de ese total ya fue entregado a las provincias que acompañan la convocatoria a extraordinarias.