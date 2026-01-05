El Gobierno designó a Alejandro Henke como nuevo vicepresidente del Banco Nación

El Gobierno de Javier Milei concretó un nuevo cambio en la estructura del Banco Nación. El nombramiento de Alejandro Henke como vicepresidente del servicio financiero se publicó en el Boletín Oficial y emitido en el decreto 1/2026.

La designación de Henke en el cargo ocurre tras la vacante de Darío Wassermann, quien ascendió al cargo presidencial y dejando libre su antiguo puesto de vice. Ante este movimiento se completa la reestructuración de cargos en el BNA, que anteriormente tuvo la salida del ex titular, Daniel Tillard, y la asunción de Carolina Píparo como directora.

El ministro de economía, Luis Caputo, determinó el nombramiento de Henke en el cargo tras actuar con él en el directorio del banco estatal en la actual administración libertaria, luego de ocupar ese puesto entre 2015 y 2017, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.

En el desarrollo del decreto, se oficializó que el 17 de diciembre se aceptó la renuncia presentada por Henke y, de manera inmediata, movilizado al cargo de Vicepresidente del BNA.

Alejandro Henke, nuevo Vicepresidente del BNA

Quién es Alejandro Henke, el nuevo vicepresidente del BNA

Hasta su nombramiento en el nuevo cargo, Henke se desempeñaba como director del banco estatal desde enero de 2024 en el inicio de gestión de Javier Milei como presidente. Ante este nombramiento, se concluye la reestructuración dirigencial del Banco de la Nación Argentina.

Durante su trayectoria profesional, fue director ejecutivo de Proficio Investment, donde recaló tras su paso por la gestión pública. Desde 1994 fue gerente del Banco Central y a comienzos de la década del 2000 fue director, economista jefe y vice de la autoridad monetaria.

A principios de la gestión de Javier Milei, actuó en el directorio del banco estatal en la actual administración del partido liberal, con lo que acercó su nombre para trabajar junto a Caputo en el 3° año del mandato del político de La Libertad Avanza.

Con información de Noticias Argentinas