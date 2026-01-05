Lunes bajo alerta en el Alto Valle: a qué hora llegan las tormentas, el granizo y los fuertes vientos

Este lunes 5 de enero arranca con una fuerte advertencia meteorológica para el norte de la Patagonia. La combinación de un ambiente caluroso y el ingreso de un frente de inestabilidad activó la alerta amarilla por tormentas que abarca a la totalidad de la provincia de Neuquén y la mayor parte del territorio rionegrino. Te contamos el detalle para el sector del Alto Valle.

Calor agobiante antes del agua en el Alto Valle

Antes del desarrollo de las tormentas, el Alto Valle vivirá una jornada de calor pesado y alta humedad. La temperatura mínima se ubicó en los 18°C, pero se espera que el termómetro escale rápidamente hasta alcanzar los 34°C de máxima.

Esta acumulación de calor será el combustible para el desarrollo de fenómenos eléctricos durante el transcurso del día.

Tormentas y ráfagas: ¿qué esperar este lunes?

El SMN prevé una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, con fenómenos que se manifestarán de forma localizada pero intensa. Las tormentas podrían incluir caída de granizo y abundante caída de agua en periodos breves.

Se esperan velocidades constantes de hasta 50 km/h, con ráfagas que podrían tocar los 59 km/h. La combinación de polvo en suspensión y lluvia intensa reducirá drásticamente la visibilidad en rutas nacionales y provinciales.

De acuerdo al reporte oficial, la inestabilidad no será constante, sino que tendrá sus picos de mayor peligro en dos momentos clave: durante la tarde y hacia la noche. Es en estos periodos donde la actividad eléctrica y las ráfagas fuertes podrían generar mayores complicaciones en las áreas urbanas del valle.