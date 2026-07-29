El Gobierno estrena un bono con doble cobertura y busca captar US$1.300 millones en el mercado

El ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, enfrenta este miércoles 29 una licitación decisiva ante el mercado financiero. A través de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno nacional busca captar US$1.351 millones mediante la colocación del bono en dólares Bonar 2029 (AO29) y refinanciar vencimientos en pesos por $8,5 billones.

Para tentar a los inversores y despejar el horizonte financiero, el equipo económico estrenó un bono dual con vencimiento en enero de 2028. Este nuevo título ofrece doble cobertura al pagar el mayor rendimiento entre la tasa mayorista de plazos fijos (Tamar) y la evolución del dólar oficial, en una estrategia orientada a alargar los plazos de la deuda del Tesoro junto a opciones a tasa fija, títulos CER y papeles dólar linked.

Bono dual en pesos: la estrategia del Gobierno para blindar la cobertura ante el dólar

La prueba piloto con este instrumento de cupón cero representa una alternativa para los fondos que priorizan la protección ante eventuales saltos en la brecha cambiaria sin renunciar al rendimiento en moneda local. De acuerdo con análisis de Portfolio Personal Inversiones (PPI), la maniobra busca extender la maduración de la deuda más allá del ciclo electoral de 2027.

La colocación se produce en un escenario atravesado por el debate sobre la pauta cambiaria. Días atrás, el vocero presidencial, Adrián Ravier, proyectó la posibilidad de un tipo de cambio en $1.800 hacia fines de 2027, lo que encendió alertas en las mesas de dinero.

En el segmento de bonos hard dollar, la prioridad del Palacio de Hacienda pasa por captar divisas sin convalidar un mayor costo de financiamiento. Aunque el cronograma prevé una segunda vuelta el jueves para colocar hasta US$ 150 millones adicionales del AO29 (dentro de un programa global de US$ 2.000 millones), el ministro Luis Caputo busca mantener la Tasa Nominal Anual (TNA) por debajo del 8%. Por este motivo, operadores de la firma Invertir en Bolsa (IEB) estiman de forma prudente que la adjudicación final se ubicará entre los US$ 300 millones y US$ 500 millones.

Caída en la confianza en el Gobierno: la señal del índice de la Universidad Di Tella

El resultado de la subasta estará condicionado por el clima de cautela entre los operadores bursátiles. En las últimas horas, las miradas se concentraron en los datos del Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, el cual registró un retroceso del 6% intermensual y tocó su valor más bajo en lo que va de la gestión.

Con este telón de fondo, la licitación del equipo económico funcionará como un termómetro inmediato para evaluar la confianza del mercado en la hoja de ruta oficial y el margen del Ejecutivo para administrar sus vencimientos de corto y mediano plazo.

Con información de Infobae.