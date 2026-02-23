El Gobierno lanzará bonos hasta conseguir U$S 2.000 millones para pagar vencimientos de deuda

Con el financiamiento externo aún cortado por la continuidad del riesgo país por encima de los 500 puntos, el Gobierno Nacional decidió salir a buscar dólares en la plaza local para pagar los próximos vencimientos en moneda extranjera.

El Ministerio de Economía anunció que de manera quincenal realizará licitaciones de bonos denominados en dólares hasta conseguir U$S 2.0000 millones.

Vencerá en octubre de 2027, pagará una tasa de 6% anual y en la subasta se competirá por el precio que pagará ese título.

Qué se sabe de los bonos en dólares que licitará el Gobierno

Las licitaciones se realizarán respetando el calendario de las subastas en pesos que ya publicó la Secretaría de Finanzas.

Estas operaciones, habitualmente pactadas para los días miércoles, incluirán –además de los instrumentos en pesos para refinanciar los vencimientos en moneda local- bonos en dólares por hasta U$S 150 millones por subasta.

Al día siguiente a cada licitación se realizará una segunda ronda destinada a ampliar la emisión por hasta U$S 100 millones adicionales, al precio de corte de la subasta anterior.

El Ministerio de Economía precisó que “los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026”.

La decisión se toma en momentos en que el Riesgo País no logra perforar de manera sostenida los 500 puntos, lo cual obtura la posibilidad de una emisión internacional.

Al cierre de este lunes, el índice soberano se ubicó en 537 puntos básicos (+3,5%) y el gobierno necesita que descienda al menos a 400 puntos para salir a la plaza global y pagar rendimientos por debajo de 10%.

La medida se adopta en un contexto en el que los analistas prevén que habrá un alto flujo de dólares hacia el país. Por un lado existe apetito de los inversores por las Obligaciones Negociables que están emitiendo empresas y por el otro se espera un fuerte ingreso de divisas por la cosecha gruesa, cuyo resultado se potenció tras las últimas lluvias.

El BCRA sigue acumulando reservas: cómo operó el dólar

En este escenario el Banco Central adquirió hoy otros U$S 95 millones y acumuló compras por casi U$S 2.100 millones.

Pese a la intensa actividad del BCRA el dólar oficial cedió a $ 1.340 para la compra y $ 1.390 para la venta por la alta oferta de divisas.

“A lo largo del día el mercado mostró presión vendedora, con desplazamiento progresivo hacia niveles más bajos y concentración de operaciones en escalones intermedios antes de estabilizarse hacia el cierre. En el tramo final del MULC, el tipo de cambio logró sostenerse levemente por encima de los mínimos intradiarios y el mayorista terminó cerrando en $1.370,50”, señalaron desde ABC Mercados.

De esta forma, el “blue” cedió a $ 1.405 y $ 1.425, mientras que el MEP quedó en $ 1,394 y el Contado con Liquidación en $ 1441.

La emisión de este bono adicional por un total de U$S 2.000 millones, le permitirá al gobierno absorber la mayor entrada de dólares, restringiendo la oferta y poniendo un piso al precio de la divisa. Además se evita la emisión de pesos por parte del Banco Central para la compra de dólares, lo cual lleva a que luego no sea necesaria la esterilización de esa mayor circulación de pesos y de esta forma mantener la base monetaria. Por otro lado, el pago de los nuevos títulos (con cuyo producido se pagarán vencimientos) queda como responsabilidad del Tesoro Nacional.

En la licitación de moneda local de este miércoles, el Tesoro Nacional debe obtener financiamiento para el pago de vencimientos el próximo viernes por unos $ 7,2 billones.

El monto del vencimiento se redujo por canjes previos entre el Tesoro Nacional y el Banco Central en cerca de $15 billones.

La clave de esta operación será el nivel de “roll over” que consiga el Tesoro Nacional y la decisión del Ministerio de Economía de absorber liquidez (o sea, tomar más pesos de los que necesita para pagar sus obligaciones) o liberar pesos al mercado.