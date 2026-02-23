Importaciones de China: el Gobierno eliminó una protección al aluminio que favorecía al dueño de Fate

El presidente Javier Milei eliminó una protección arancelaria que favorecía a la empresa productora de aluminio, ALUAR, que pertenece al holding cuyo propietario es Javier Madanes Quintilla, e incluye a la fábrica de neumáticos FATE.

La decisión es un nuevo capítulo de la puja entre el gobierno libertario y el empresario, quien se enfrentó a la Casa Rosada al reclamar límites a la apertura económica y cerrar la planta que producía cubiertas en la localidad bonaerense de San Fernando, dejando sin trabajo a 930 empleados.

ALUAR le había solicitado al Ministerio de Economía que se mantenga el arancel para la importación de aluminio proveniente de China, pero el pedido fue rechazado.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a cargar contra Madanes y denunció una intencionalidad política en el cese de actividades de FATE.

El funcionario señaló que la productora de neumáticos “hace 15 o 20 años que tiene problemas” y consideró “sugestivo” que el cierre se comunicó un día antes de que el Congreso trate la reforma laboral.

Adorni calificó a Madanes Quintanilla de “mal empresario que tuvo la suerte de cazar en el zoológico” y sostuvo que “hubo complicidad con la vieja política” por la forma en que se produjo el cierre.

Mediante la Resolución 172/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de la Nación eliminó el arancel de 28% que pesaba sobre las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China y que protegía la producción de ALUAR.

La medida alcanza específicamente a las hojas simplemente laminadas, con un espesor de entre 0,006 mm y 0,2 mm, que se utilizan como insumo esencial en la fabricación de envases para alimentos, bebidas, medicamentos y en materiales aislantes para la construcción.

La decisión es un golpe para la firma nacional que de esta forma afrontará una competencia mayor que puede poner en riesgo su operación.

En este escenario, la cotización de la empresa se desplomó más de 6% en la ronda bursátil de este lunes. Fue la acción de mayor caída, aunque en un contexto general muy negativo dado que el MERVAL en su conjunto retrocedió 3,8%.

El Gobierno reveló la concentración en el mercado de ALUAR

El arancel que beneficiaba a ALUAR, pero le imponía mayores costos a todo el resto de la cadena que abastecía, había sido implementado en 2020 durante la presidencia de Alberto Fernández. Madanes Quintanilla fue uno de los empresarios más cercanos al kirchnerismo.

Entre los considerandos de la resolución se destacó que el dictamen técnico consideró que, “si bien existían posibilidades de que se repitieran prácticas de dumping, el interés público y la actual política económica del país hacen necesaria la apertura del mercado para reducir costos en la cadena de consumo masivo”.

El texto administrativo detalla el cierre del examen “por expiración de plazo y cambio de circunstancias, fundamentado en informes de la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE)”.

El análisis realizado por los organismos técnicos reveló una fuerte concentración de mercado por parte ALUAR.

Según los datos de la CNCE, ALUAR es la única productora de aluminio primario en el país y también el única fabricante de las hojas de aluminio (foil) objeto de la investigación que derivó en la medida adoptada.

Esta integración permite a la compañía controlar los costos de su materia prima, que representa entre el 60% y el 65% del costo medio del producto final.

La investigación oficial determinó que, bajo la vigencia del derecho antidumping, ALUAR incrementó su participación en el mercado interno, pasando de controlar el 64% en 2019 a un 91% en 2024. En contraste, las importaciones chinas perdieron relevancia, representando menos del 3% del consumo nacional en el periodo 2022-2025.

A pesar de esta posición dominante y de la caída del consumo aparente, la empresa elevó sus precios locales.

Los registros estadísticos del Ministerio de Economía indican que, mientras el precio internacional del aluminio (materia prima de referencia) experimentó una baja del 16% en los últimos años, el precio del producto nacional similar subió entre un 5% y un 7%.

Siempre de acuerdo con los datos oficiales publicados en el Boletín Oficial, este comportamiento de los precios internos fue un factor determinante para que la autoridad de aplicación decidiera no renovar la protección, considerando que el mantenimiento del arancel afectaba la competitividad de las industrias que utilizan este insumo.

La decisión contra ALUAR se toma mientras transcurre el plazo de conciliación obligatoria por 15 días que dictó la Secretaría de Trabajo en el conflicto por el cierre de FATE.

Si bien las conversaciones se mantienen, la planta de San Fernando no volvió a producir y los trabajadores mantienen su reclamo de reapertura.

La empresa mantiene la decisión del cierre y estaría evaluando la instalación en el predio de baterías chinas para la generación de energía.