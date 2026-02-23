Los activos argentinos se desplomaron hasta 9% en Wall Street: el riesgo país pegó un salto este lunes 23

La semana financiera arrancó en rojo en medio de una incertidumbre global ante el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump. En este marco, los activos argentinos se desplomaron en Wall Street y el riesgo país pegó un salto.

De acuerdo al sitio Rava Bursátil, el S&P Merval cayó 3,8% este lunes 23 de enero y retrocedió hasta los 2.763.058,74 puntos. Medido en dólares, bajó 3,9% hasta los 1.917,25 puntos.

Entre las acciones Merval, el que registró pérdidas mayores fue Aluar (-6,6%), en medio de la eliminación de medidas antidumping del gobierno de Javier Milei contra las importaciones chinas que afectaron a la empresa.

El riesgo país pegó un salto este lunes

Por su parte, los bonos soberanos en dólares operaron con descensos generalizados y en este contexto el medidor del J.P. Morgan subió este 23 de febrero un 3,5% y alcanzó los 537 puntos básicos.

Fuente: Rava.

Paneles en rojo en Wall Street este lunes

Mientras tanto, los activos argentinos en Wall Street operaron con bajas generalizadas en todos los frentes.

Entre las mayores pérdidas se registraron:

Globant SA: -9,30%

Mercadolibre: -6,63%

BBVA: -5,78%

Banco Supervielle: -5,55%

Loma Negra: -5,08%.

El único ADR nacional que reportó ganancias fue Tenaris (+2,51%).

Contexto: incertidumbre global por los aranceles de Trump

Según precisó el sitio especializado Bloomberg, el mercado cerró con pérdidas generalizadas este lunes por una «combinación de temores renovados».

Entre las principales cuestiones, estuvieron tanto el impacto disruptivo de la inteligencia artificial en los beneficios corporativos, como así también la incertidumbre con respecto a la política comercial estadounidense, luego de que el presidente endureciera su postura arancelaria ante el fallo judicial en contra.