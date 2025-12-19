El Gobierno pone en subasta predios del PROCREAR no entregados: dónde se ubican y qué precios tienen

El Gobierno de Javier Milei anunció la subasta pública de tres predios pertenecientes al ex programa «Procrear«, el cual estaba encargado de otorgar créditos para la construcción de viviendas y que fue disuelto en 2024. Las ventas figuran dentro del marco del proceso de liquidación de activos estatales.

El programa inició en 2012 con el objetivo de promover «soluciones habitacionales innovadoras y asequibles» para todos los ciudadanos. Durante sus años de desarrollo, el certamen estuvo dirigido a arquitectos matriculados/as de distintas provincias. Tras un freno en 2018 y resurgir en 2020, el plan cesó sus actividades en 2024.

Las nueva subasta forma parte de la estrategia del Gobierno de Javier Milei para ordenar activos del Estado y permitir que el sector privado continúe los desarrollos interrumpidos por el cierre del programa.

Las ventas se realizarán con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación que ya estableció los valores base de cada inmueble. Estas acciones se comunicaron a través de las resoluciones 498, 499 y 500 publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

Dónde se ubican los predios que subasta el Gobierno: los precios

Las tres edificaciones a subastar se reparten en tres provincias distintas: Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. No se descarta la posibilidad de ofrecer nuevos loteos a futuro ante el avance de la justicia por el extinto plan de préstamo.

El primero disponible trata del predio Estación Buenos Aires, situado en Avenida Suárez y Luna, posee una superficie de 2.903,77 m². Tendrá un precio base de US$ 2.977.941.

La segunda subasta es el predio Parque Federal que está ubicado en Avenida Belgrano 5000, entre Padilla y Agustín Delgado, ciudad de Santa Fe. Cuenta con una superficie de 6.418,47 m² y una base de subasta de US$3.649.310,34.

El último es el predio Paraná de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe, en la capital entrerriana, con un precio base de US$966.187,72.

