Subastan casas de Procrear: qué pasa con los edificios en construcción en Bariloche

Los edificios del Procrear en Bariloche quedaron con la estructura avanzada pero sin definiciones de qué pasará a futuro. Foto archivo/ Chino Leiva

El gobierno nacional anunció la subasta online de las viviendas del programa Procrear que se terminaron de construir y nunca fueron entregadas en distintos puntos del país, pero ninguna corresponde a Río Negro donde sí hay planes de ese programa habitacional que quedaron en construcción.

En Río Negro había tres proyectos del programa Procrear II: uno en El Bolsón donde se realizó movimiento de suelo con la idea de generar 255 lotes para la edificación de viviendas; en Cipolletti se realizó el anuncio de 150 departamentos que nunca comenzaron a edificarse; y en Bariloche está el proyecto más avanzado con un porcentaje importante de edificación de 155 departamentos.

Fuentes del gobierno provincial señalaron a este medio que hasta el momento no existieron avances ni novedad en materia administrativa respecto de qué pasará con esos departamentos en construcción en el barrio El Cóndor, en el este de la ciudad, que quedaron literalmente abandonados.

La edificación es visible en una manzana lindera al primer desarrollo de Procrear donde viven las familias adjudicatarias desde hace varios años. Quedaron los carteles y el hormigón, con las columnas levantadas y parte de la estructura. Allí no alcanzó a realizarse el sorteo y no hay adjudicatarios, por lo que nadie reclama esas viviendas que quedaron en un limbo administrativo.

Nación canceló los programas de viviendas y los transfiere

En agosto, Nación emitió la resolución 1199/2025 del ministerio de Economía, mediante la cual se dejaban sin efecto varios programas habitacionales, entre ellos el Procrear. La medida también trasladó la ejecución de las obras en curso a las provincias o municipios que podrían seguir con esas edificaciones con financiamiento propio.

Pero para avanzar en esa delegación de tareas, se debe concretar formalmente un traspaso de las obras -en este caso de los edificios de Bariloche- y acordar la eventual restitución del dinero invertido por Nación, según exige la normativa vigente que fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de agosto pasado.

Hasta el momento nada de eso ocurrió y se mantiene la incertidumbre respecto del futuro de los edificios de Procrear II en Bariloche.