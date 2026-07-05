El Gobierno presenta su plan financiero hasta 2027 tras asegurar el pago de deuda por US$ 4.400 millones

Con el objetivo de llevar certidumbre a los inversores y despejar las dudas del mercado, el equipo económico comandado por el ministro Luis Caputo y el viceministro José Luis Daza presentará este lunes 6 de julio el programa financiero del Tesoro, trazando la hoja de ruta para cubrir los vencimientos de deuda en dólares hasta el final del mandato de Javier Milei.

La presentación oficial llega en un momento estratégico, luego de que el Gobierno lograra asegurarse los fondos para afrontar este jueves 9 de julio el pago de unos US$ 4.400 millones a bonistas privados, correspondientes a amortizaciones e intereses de los títulos Bonares y Globales.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, fue el encargado de adelantar el eje central del anuncio: “El lunes 6 de julio se anunciará el programa financiero del Tesoro para 2026-2027. Incluirá el cronograma de vencimientos de deuda en dólares del Tesoro y las fuentes de financiamiento que se emplearán”.

Un esquema «conservador» y el armado de colchones financieros

La meta principal del Ministerio de Economía es demostrar que el financiamiento «está completamente cerrado» no solo para el corto plazo, sino también para transitar el 2027, el año de mayor exigencia financiera y política para la administración nacional.

Desde el equipo económico definieron la propuesta como “un programa financiero muy conservador en términos de lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones”. La estrategia, explicaron, se basa estructuralmente en el «armado de colchones en 2026» para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores y lograr llegar «con mucha holgura» a las elecciones presidenciales.

Para reunir los fondos del inminente pago del Día de la Independencia, el Tesoro se apoyó en emisiones en el mercado local a través de los bonos hard dollar AO27 y AO28, con los que logró acumular unos US$ 3.936 millones de valor efectivo. El remanente necesario para completar la obligación se cubrirá mediante la compra de dólares al Banco Central (BCRA) utilizando fondos propios en pesos.

Respecto a la posibilidad de salir a buscar capitales al exterior, Furiase marcó la postura oficial del Palacio de Hacienda de no convalidar tasas que consideren desfavorables (superiores al 8%): “El endeudamiento en ley extranjera es una opción, pero no estamos obligados a emitir bonos bajo esa legislación si las tasas no son convenientes”.

La mirada del mercado

El programa esperado para este lunes no se apoya únicamente en la emisión de títulos. La semana pasada, el Gobierno logró una maniobra clave: el BCRA canceló la totalidad de los préstamos repo con bancos internacionales por US$ 6.000 millones que vencían a principios de 2027, y cerró una nueva operación por el mismo monto que patea los vencimientos hacia septiembre de 2028.

Además, la hoja de ruta incluye préstamos estructurados con garantías de organismos multilaterales. El Ejecutivo ya cuenta con el aval del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los que se podría sumar un respaldo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) hacia fin de mes.

Toda esta ingeniería fue asimilada de manera positiva por los analistas de la city y se vio reflejada en la compresión del riesgo país, que la semana pasada logró perforar la barrera de los 415 puntos básicos, tocando mínimos desde 2018.

Alfredo Romano, presidente de Romano Group, dijo a La Nación que la presentación del programa es vital porque la gestión “se está anticipando a un posible shock cambiario asociado al proceso electoral”. El analista remarcó que “todo lo que signifique dar claridad al inversor hacia adelante es bienvenido en un país donde lamentablemente las elecciones resultan ser binarias y trascendentales para la continuidad de este programa económico o no”.

En la misma sintonía, el director asociado de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi, destacó la importancia de que el Tesoro muestre independencia en el manejo de sus pasivos. “Hasta ahora, muchos de los pagos de deuda dependieron del Banco Central. Tener un programa financiero independiente sería una señal de estabilidad”, concluyó el economista.

Con información de Noticias Argentinas.