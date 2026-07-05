El techo del 2%: la inflación de junio perforaría el piso esperado y el Gobierno apuesta al bolsillo para el segundo semestre

Brecha. Los salarios corren desde atrás a los precios y el impacto sobre el consumo es directo.

La carrera hacia la definición electoral de 2027 empezó a jugar fuerte en las variables de la Casa Rosada. Tras el feriado por el aniversario de la independencia norteamericana, los traders en Nueva York digieren una encuesta de Atlas Intel que muestra a Javier Milei escalando al 40% de imagen positiva, mientras que sus competidores opositores sufren una erosión en sus números.

Este cambio de tendencia en las expectativas y el Índice de Confianza del Consumidor, que anotó en junio su mejor marca desde noviembre con un salto del 6,4%, funciona como el primer aval tangible que recibe el Gobierno tras meses de desgaste por el costo de vida y las tensiones políticas internas.

La apuesta económica: el bolsillo le gana a la política

La estrategia oficial para esta segunda mitad del año tiene un norte claro: sostener la desaceleración de la inflación para que el poder adquisitivo haga el resto del trabajo en la calle.

El economista Pablo Wende destaca que, con una inflación que perforó el piso del 2% mensual en junio y proyecciones que la mantienen contenida de cara a julio, el Gobierno busca capitalizar la mejora del salario real como su principal herramienta de validación social.

La evolución de la actividad económica muestra los siguientes indicadores clave:

Rebote en mayo: el Índice General de Actividad (OJF) marcó un crecimiento del 0,7% mensual , con 8 de los 11 sectores en terreno positivo.

el Índice General de Actividad (OJF) marcó un crecimiento del , con 8 de los 11 sectores en terreno positivo. Proyección de crecimiento: consultoras y entidades financieras elevaron la estimación de crecimiento para 2026 al 3% .

consultoras y entidades financieras elevaron la estimación de crecimiento para 2026 al . Sectores traccionadores: la mejora estará motorizada por la minería, el agro y el sector energético, junto a una recuperación gradual del comercio y la construcción.

la mejora estará motorizada por la minería, el agro y el sector energético, junto a una recuperación gradual del comercio y la construcción. Ingreso disponible: los análisis técnicos indican que el dinero que queda libre tras el pago de servicios públicos y fijos subió un 1% en abril, interrumpiendo cuatro meses de caída consecutiva.

El diagnóstico sobre el crédito y el consumo urbano

A pesar del optimismo oficial, la pieza que todavía no logra encajar del todo en los grandes centros urbanos es el financiamiento. El economista Pablo Wende advierte que el crédito bancario seguirá siendo un motor lento debido a que las entidades financieras mantienen niveles de morosidad altos que rondan un pico del 12%.

Esta situación obliga a los bancos a sostener una política de otorgamiento de préstamos mucho más cautelosa, registrando una caída del 40% en la emisión de créditos respecto al año pasado.

Por lo tanto, el repunte en la venta de bienes durables como electrodomésticos y motos no vendrá apalancado por el financiamiento masivo, sino que dependerá casi exclusivamente de que los salarios le ganen de forma sostenida a la inflación.

El plan de Luis Caputo: blindar el 2027 con Wall Street

Para evitar sobresaltos cambiarios antes de los comicios presidenciales, el Palacio de Hacienda activó un esquema financiero de gran escala. La reciente refinanciación de una línea crediticia de bancos internacionales (repo) por U$S 6.000 millones hasta 2028 es una señal de confianza doble que despeja los compromisos inmediatos.

Las próximas jugadas financieras bajo análisis contemplan: