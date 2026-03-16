El Gobierno profundizó el ajuste para mantener el superávit fiscal: cuáles fueron los mayores recortes

El Gobierno Nacional sumó en febrero un nuevo período con superávit en las cuentas públicas, principal anclaje de su modelo económico. Sin embargo, se vio obligado a profundizar el recorte del gasto debido a la caída de la recaudación provocada por el estancamiento de la actividad económica.

El Ministerio de Economía de la Nación informó este lunes que, en el segundo mes del año, el saldo a favor entre ingresos y gastos fue de $144.421 millones. El resultado primario alcanzó los $ 1.410.640 millones, cifra que se redujo tras el pago de intereses de la deuda por $ 1.266.218 millones.

Según destacó la cartera económica, el superávit en el primer bimestre equivale al 0,1% del producto interno bruto (PIB), con un superávit primario del 0,4% del PIB.

De esta forma, el superávit primario se redujo 10% en términos reales con relación a febrero de 2025. Por su parte, el saldo financiero tuvo una baja real del 65%, según precisó un informe del economista Nadin Argañaraz.

En dónde pasó la motosierra y en qué sectores aumentaron las partidas

Para sostener la columna vertebral de su programa, el presidente Javier Milei implementó nuevos recortes del gasto público. La decisión responde a una marcada caída de los recursos tributarios, del orden del 9% real interanual, producto de una combinación de factores entre los que se destacan la baja de la producción y el consumo. Argañaraz precisó que, en términos específicos, la reducción de ingresos fue del 8,8%.

“Ya llevamos más de dos años de gestión, el superávit fiscal sigue en pie y así va a ser hasta que yo esté en el sillón de Rivadavia”, enfatizó Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba este mediodía.

El informe de Argañaraz detalló que 13 de los 16 grandes rubros en que se divide el gasto público sufrieron recortes.

Los únicos tres renglones en alza fueron jubilaciones y pensiones contributivas (+1,8%), por la aplicación del ajuste por inflación; la Asignación Universal por Hijo (11,3%), por el impacto del cobro del 20% retenido a beneficiarios que presentaron la Libreta de Salud; y los subsidios a la energía (68%), debido a los cambios en la facturación de luz y gas.

En contrapartida, los rubros que más cayeron fueron los subsidios a “otras funciones” (-100%), aquellos no encuadrados en energía o transporte; los programas sociales (-62,2%); y las transferencias corrientes a provincias (-47,7%).

El continuo recorte de los giros a los estados subnacionales complica a las administraciones del interior del país, cuyas cuentas están bajo estrés por la caída de la actividad general.

A esto debe sumarse el gasto salarial, que representa el 14% del gasto primario total y tuvo una baja real interanual del 7,9%. Según Argañaraz, esto se explica por el efecto combinado de la disminución salarial y la reducción de la planta de personal.

En ese sentido, el Gobierno tiene en carpeta continuar con el plan de reducción de empleados públicos. Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la resolución 68/2026, que oficializó el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) para la Anses, orientado a personal con al menos dos años de antigüedad.

La continuidad de la solvencia fiscal es el principal activo de la gestión de Milei en su pulseada con los mercados y en la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mantener los parámetros previstos es lo que blinda el programa con el organismo, dado que las disidencias en las políticas cambiaria y monetaria son notorias.

Al analizar el primer bimestre en conjunto, se observa la misma dinámica: los ingresos cayeron 5% mientras que los gastos se redujeron 4,7%. A este resultado contribuyó que en enero se computó el ingreso de U$S 700 millones por la privatización de las represas del Comahue, lo cual amortiguó el recorte.

“El superávit fiscal de $1.230.000 millones del primer bimestre de 2025 se transformó en uno de$ 1.281.000 millones en 2026, una suba real del 4%. Sin embargo, al excluir las privatizaciones, el superávit financiero desciende a $ 211.000 millones, un descenso real del 83%”, advirtió Argañaraz.