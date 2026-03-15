Milei los sigue señalando pero los empresarios se mantienen alineados

En su discurso en la Argentina Week — un evento en Nueva York organizado por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America con el objetivo de atraer inversiones —, el presidente Javier Milei aprovechó para atacar nuevamente a dos de los principales empresarios del país.

“Quizás Rocca y Madanes, en convivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años. Pero se terminó la Argentina corrupta”, dijo el martes Milei — esta vez sin apodos — sobre Paolo Rocca, dueño de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, de Fate. Y agregó: “Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.



Aunque llamó la atención que usara un evento en Wall Street que reunía a empresarios, banqueros e inversionistas como plataforma de su crítica a los principales hombres de negocios de la Argentina, no es la primera vez que el libertario se expide contra los industrialistas.

A Rocca lo había criticado por haber fijado demasiado altos y así perder una licitación para la construcción de un gasoducto frente a una empresa india, y a Madanes Quintanilla lo había acusado de extorsionar al Gobierno con el cierre de la fábrica de neumáticos del Gran Buenos Aires tras 86 años.

A pesar de reclamos puntuales de empresas y cámaras específicas, el gran empresariado recibió la reforma laboral con brazos abiertos.



Si bien la Unión Industrial Argentina (UIA) salió a responderle al Gobierno con un comunicado en el que llamó a las declaraciones de Milei “injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”, no se avizora, al menos por el momento, una ruptura importante entre los libertarios y el gran empresariado nacional. De hecho, todo lo contrario.



La perplejidad de algunos analistas al respecto no solo tiene que ver con las diatribas presidenciales contra el sector, sino también con la política económica del Gobierno. Es que, para bajar la inflación, la administración nacional abrió las importaciones, apreció el peso y precipitó la caída del consumo, forzando el cierre de miles de industrias. Sin embargo, el apoyo empresarial parece firme. ¿Por qué?

Legislación pro-empresaria

Más allá de la política macroeconómica, con la recientemente aprobada reforma laboral, el Gobierno otorgó una serie de beneficios a las empresas. A pesar de reclamos puntuales de empresas y cámaras específicas, el gran empresariado recibió la legislación con brazos abiertos.

Martín Rapallini, titular de la UIA.

De hecho, la UIA tuvo una participación muy importante en la redacción del proyecto: sus equipos técnicos trabajaron en él, como parte del Grupo de los Seis (G6), la coalición de las principales cámaras empresariales de Argentina. Martín Rappallini, titular de la UIA, dijo que el “sistema anterior” fracasó ya que causó incentivos para el conflicto en los lugares de trabajo y promovió el litigio.

Según él, la nueva ley busca cambiar esta dinámica. “La ley no va a generar empleo al otro día; lo que estamos apoyando es un nuevo marco normativo que está dando previsibilidad a las relaciones laborales en la Argentina”, afirmó.



Sin embargo, no todo son festejos. Según Rappallini, para que la Argentina crezca, además de la ley, hay que “trabajar sobre el nivel de impuestos, el nivel del crédito en la Argentina y hacer inversiones en infraestructura: todo lo que hace a bajar el costo argentino”.

«Nosotros queremos competir [con los productos importados], pero que bajen impuestos a los bienes transables, o sea, al que compite con el mundo, para que Argentina esté a la altura por lo menos de Brasil y México” Martín Rapallini, presidente de la UIA.



“Por un lado, cayó la economía y por otro, tenés la apertura que se dio para controlar los precios y bajar la inflación”, agregó. “Ahí lo que nosotros decimos es que hay que ir a un plan de reducción de costos para nivelar la cancha, que es lo que venimos pidiendo desde hace dos años. Nosotros queremos competir [con los productos importados], pero que bajen impuestos a los bienes transables, o sea, al que compite con el mundo, para que Argentina esté a la altura por lo menos de Brasil y México”, afirmó.



Según Marco Kofman, economista e investigador del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE), los empresarios festejan la reforma porque la legislación ataca a los sindicatos. Sin embargo, advirtió Kofman, “el gran actor político que defendió la Argentina industrial es el sindicalismo”.

Esquema cambiario

Además, según Kofman le dijo a RÍO NEGRO, “hay grandes grupos empresariales que están en nuestra economía desde hace décadas y que van a seguir estando más allá de los gobiernos circunstanciales y de la orientación de la política económica”.



Para Kofman, el esquema de negocios de estos actores “no se agota en uno, dos o cuatro balances contables que pueden tener resultados negativos, sino que comprende los ciclos de la economía y de la política nacional desde hace un largo tiempo”.

Argentina Week. El círculo rojo acompañó al presidente Javier Milei a buscar inversiones en New York.

Estos grandes empresarios aprovechan las oportunidades que se les dan en cada escenario: “Si es acumular ganancia por medio de la producción, será eso, si es aprovechar esquemas financieros o cambiarios para consolidar patrimonio, van por ese lado”, añade, y explica que la desregulación del mercado de capitales y la desregulación cambiaria impulsada por Milei permitió que en 2025 se fuguen excedentes de la economía argentina por un equivalente a 32.000 millones de dólares.

“Es un récord de la última década solamente comparable a lo que fue 2017-2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, en un escenario sin cepo”, agregó.

Los huevos en varias canastas

Por otro lado, grandes empresarios como los nombrados Rocca y Madanes Quintanilla no son exclusivamente industriales. Rocca tiene su brazo oil&gas en la forma de Tecpetrol, que no deja de sumar negocios en Vaca Muerta.

«A los empresarios les pueden ‘disgustar más o menos’ los insultos de Milei, pero en los hechos los insultos no importan». Marco Kofman, economista e investigador del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE)

El año pasado, por caso, anunció que, junto a otras siete empresas, participará del consorcio VMOS, que apunta a que Argentina exporte 12.500 millones de dólares de crudo a partir del año que viene. Además, según versiones periodísticas, Tecpetrol buscaría meter la cola en el mundo del Gas Natural Licuado (GNL).



“Tecpetrol viene creciendo en este contexto de Vaca Muerta y la reprimarización de la economía”, afirma Kofman. Madanes Quintanilla, por su parte, también está en el negocio de la energía: el Parque Eólico Aluar implicó inversiones cercanas a los 400 millones de dólares. Asimismo, su holding, Genpat, presta servicios en Vaca Muerta. Lo que estos empresarios pierden en la industria manufacturera, lo ganan en sus emprendimientos energéticos.



“Es un empresariado que, donde ve oportunidades de negocio, vuelca una parte de su capital”, afirma Kofman. Y aclara: “No me refiero ahora solo a la parte financiera, sino a su gran red de contactos, su trama de poder histórica, sus vínculos políticos y empresariales, que en algunos sectores son determinantes”.



Según el economista, a los empresarios les pueden “disgustar más o menos” los insultos de Milei, pero en los hechos no importan.

“Son grupos poderosos que van a seguir siéndolo cuando no esté Milei en la Rosada y que van a salir de este gobierno más financiarizados y más dolarizados que nunca”, concluyó.