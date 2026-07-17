El Gobierno prorrogó el plazo para que los contratistas acepten bonos para saldar deudas de obra pública: de qué se trata la medida

El Gobierno nacional informó que extendió el plazo para que los contratistas de obra pública puedan solicitar su adhesión al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones con el fin de pagar deudas con bonos.

El Ejecutivo informó que la prórroga se fijo con fecha al 23 de julio de 2026 inclusive y remarcó que la medida no modifica el cupo máximo del régimen ni sus restantes condiciones.

Bonos para saldar deudas: de qué trata la medida

El Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública permite a contratistas de las Secretarías de Obras Públicas y de Transporte, área del Ministerio de Economía, cancelar deudas realizadas entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025; y obligaciones de contratos extinguidos desde 2024. La medida propone la entrega de tres títulos públicos en pesos (LECAP y BONCAP) por un cupo máximo de $221.119.509.519.

El plazo original de adhesión que había establecido el Gobierno era de diez día hábiles desde el 3 de julio, por lo tanto el vencimiento se iba a concretar este 16 de julio.

Mediante la Resolución 2/2026 firmada por el secretario de Coordinación de Infraestructura Fernando Augusto Hermann, se determinó que «distintos contratistas han manifestado la necesidad de contar con un plazo adicional para completar la presentación de sus solicitudes de adhesión a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD)», y por ello «a fin de garantizar la mayor concurrencia posible de contratistas y el adecuado cumplimiento de los objetivos» del régimen, tomaron la decisión de extender el plazo hasta el 23 de julio de 2026 inclusive.

La prórroga implica que los contratistas interesados tienen tiempo hasta ese día para presentar una solicitud vía TAD. Una vez presentada, tienen un plazo adicional de 10 días hábiles para adjuntar la documentación respaldatoria de sus acreencias, incluyendo el cálculo de intereses por mora del Estado.

Es necesario reiterar que la adhesión al régimen implica la renuncia a todos los reclamos administrativos y judiciales en curso contra el Estado nacional en el marco del contrato. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) debe intervenir con carácter previo a la suscripción de cada acta acuerdo individual.