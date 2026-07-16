Inocencia fiscal: Luis Caputo se reúne con contadores para analizar cambios clave en Ganancias y Declaraciones Juradas

El ministro de Economía, Luis Caputo volverá a reunirse este jueves 16 de julio con contadores y especialistas tributarios en la antesala del envío al Congreso de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa que el Gobierno considera clave sería para impulsar la formalización de ahorros y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

El encuentro está previsto para las 14 y se desarrollará en un contexto de creciente expectativa dentro del sector profesional, ya que el proyecto sería remitido a la Cámara de Diputados durante la próxima semana.

La propuesta busca introducir cambios a la normativa vigente para facilitar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal de la economía.

Además de los aspectos vinculados a la futura ley, uno de los temas centrales de la reunión será la situación de los vencimientos de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes a personas humanas, cuyo calendario comienza a operar hacia fines de julio.

Diversas entidades profesionales vienen planteando la necesidad de una prórroga, argumentando que las modificaciones normativas y los cambios en los sistemas dificultan el cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro de los plazos previstos.

En ese marco, la principal definición que esperan los contadores es si el Gobierno extenderá o no los vencimientos. La decisión podría conocerse tras la reunión y tendría impacto sobre miles de contribuyentes que deben presentar sus declaraciones en las próximas semanas.

Ley de Inocencia fiscal: los detalles y cambios que presenta

La nueva Ley de Inocencia Fiscal busca reforzar algunos aspectos que, según el Gobierno, limitaron el alcance de la normativa aprobada anteriormente. Entre los objetivos se encuentra otorgar mayores garantías para quienes decidan exteriorizar fondos y destinarlos a actividades productivas o inversiones formales.

Mientras se ultiman los detalles del proyecto legislativo, la atención estará puesta en las definiciones que surjan del encuentro de este jueves, tanto respecto de la futura ley como de la eventual prórroga para las presentaciones del Impuesto a las Ganancias.

Las conversaciones entre Economía y los profesionales del sector comenzaron meses atrás y ya incluyeron varios encuentros técnicos. En esas reuniones se analizaron mecanismos para simplificar procedimientos y mejorar la implementación de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

El Gobierno considera que la reforma puede convertirse en una herramienta para movilizar parte de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero y fortalecer la actividad económica mediante nuevas inversiones.

Con información de Infobae