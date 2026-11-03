El Gobierno suspende los embargos de ARCA a pymes hasta 2027 y abre un plan de pagos para deudas impositivas

El Gobierno nacional activó un paquete de ayuda para la liquidez de las empresas en medio de un escenario de tasas elevadas y acceso acotado al crédito. En el marco del evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció cuatro medidas clave para aliviar la presión fiscal y financiera sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El anuncio central pasa por la congelación de las ejecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una jugada que busca darle aire a miles de firmas para reordenar sus pasivos sin complicaciones bancaria hasta bien entrado el año próximo.

Las cuatro medidas del paquete económico que anunció Luis Caputo

El paquete oficial se concentró en la flexibilización de pasivos con el fisco y la creación de líneas de crédito específicas para la industria:

Freno a los embargos: se suspenden de manera preventiva los embargos de ARCA para pymes hasta mayo de 2027 , otorgando margen de maniobra para ordenar las cuentas operativas.



se suspenden de manera preventiva los embargos de ARCA para pymes hasta , otorgando margen de maniobra para ordenar las cuentas operativas. Plan de pagos ampliado: se implementará un esquema de 18 cuotas para regularizar obligaciones vencidas con ARCA hasta el 31 de octubre (ampliando el tope anterior que alcanzaba deudas hasta junio).



se implementará un esquema de para regularizar obligaciones vencidas con ARCA hasta el (ampliando el tope anterior que alcanzaba deudas hasta junio). Compensación de créditos fiscales: las pymes podrán utilizar el 100% de sus saldos a favor por IVA o reintegros de exportación para cancelar deudas aduaneras. Las grandes empresas accederán de forma gradual.



las pymes podrán utilizar el por IVA o reintegros de exportación para cancelar deudas aduaneras. Las grandes empresas accederán de forma gradual. Créditos automotrices del Banco Nación: se lanzarán líneas de financiamiento a tasa fija cercana al 20%-25% a plazos de 3, 4 y 5 años para impulsar las ventas de la industria automotor.

Cuentas corrientes únicas y el problema del costo financiero

Durante su disertación en el Golden Center porteño, Caputo reconoció que el costo financiero de mantener deudas con el fisco se transformó en un «problemón» para la estructura de costos pyme. Por eso, el paquete busca estirar los plazos de regularización a un horizonte de 18 meses para no ahogar operativamente a las empresas.

En paralelo, el Palacio de Hacienda busca terminar con un descalce histórico: la demora oficial en la devolución de los reintegros de exportación. «Es ridículo que ARCA le esté debiendo plata a las empresas al mismo tiempo que les cobra por los mismos servicios», afirmó el ministro.

Como solución de fondo, el equipo económico anticipó que avanza hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera, un mecanismo de compensación directa entre lo que las empresas deben al Estado y lo que el Estado les adeuda por créditos fiscales.

Para la industria automotriz, la jugada del Ejecutivo busca traccionar las ventas mediante líneas de largo plazo diseñadas «codo a codo» con el sector. Según el diagnóstico oficial, las dificultades para expandir el crédito responden tanto al descalce entre los depósitos a corto plazo y los préstamos a largo término como a la incertidumbre del mercado.

Como herramienta complementaria de capital de trabajo, el Gobierno impulsará el descuento de facturas conformadas de grandes empresas. Este instrumento permitirá a los proveedores pyme cobrar por adelantado en el mercado financiero accediendo a tasas sustancialmente menores que las de los préstamos bancarios tradicionales.