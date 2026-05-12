Ranking de tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que ofrecen mejor rendimiento

Las billeteras virtuales y bancos que ofrecen mejor rendimiento en mayo de 2026

Las tasas para ahorrar pesos se volvieron a actualizar en Argentina y aumentó la competencia tanto para las billeteras virtuales como para los bancos.

En un escenario complejo donde los usuarios buscan mantener liquidez sin resignar rendimiento, las cuentas remuneradas y los fondos money market se están consolidando como las herramientas más utilizadas para administrar dinero de corto plazo.

La nueva actualización redefinió el ranking, pero las billeteras digitales siguen ganando terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible mientras el dinero sigue accesible para transferencias, pagos o consumos.

Cuáles son las billeteras virtuales que más pagan

El ranking actualizado al 12 de mayo, posicionó a las billeteras virtuales de la siguiente manera:

Calfpay 28% sin tope

Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA

Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA

Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA

Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA

Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA

Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA

Astropay (FCI MM): 17,96 % TNA

Claro Pay (FCI MM): 17,89 % TNA

IEB+ (FCI MM): 17,85 % TNA

LB Finanzas (FCI MM): 17,23 % TNA

Lemon Cash (FCI MM): 16,53 % TNA

N1U (FCI MM): 16,43 % TNA

Los bancos que más pagan por plazo fijo

Entre los bancos más reconocidos, el ranking se compone de la siguiente manera:

Banco Provincia: 19,50 % TNA

Banco Macro: 19 %

ICBC: 18,80 %

BBVA: 18,75 %

Banco Nación: 18,50 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Ciudad: 17,50 %

Banco Credicoop: 17,50 %

Banco Patagonia: 16 %

Santander: 15 %

En paralelo, algunos bancos medianos y compañías financieras siguen ofreciendo tasas más elevadas para captar depósitos. La lista se compone de la siguiente manera:

Banco Voii: 25 %

Crédito Regional CF: 25 %

REBA CF: 25 %

Banco Masventas: 24 %

Banco Meridian: 24 %

Bibank: 24 %

Banco CMF: 23,25 %

Banco Bica: 23 %

Banco del Sol: 22 %

Con información NA