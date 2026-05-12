Ranking de tasas: cuáles son las billeteras virtuales y bancos que ofrecen mejor rendimiento
Las apps y entidades bancarias argentinas volvieron a ajustar sus tasas nominales y como consecuencia, se actualizó el ranking de las que tienen mejores rendimientos. Mirá dónde te conviene ahorrar.
Las tasas para ahorrar pesos se volvieron a actualizar en Argentina y aumentó la competencia tanto para las billeteras virtuales como para los bancos.
En un escenario complejo donde los usuarios buscan mantener liquidez sin resignar rendimiento, las cuentas remuneradas y los fondos money market se están consolidando como las herramientas más utilizadas para administrar dinero de corto plazo.
La nueva actualización redefinió el ranking, pero las billeteras digitales siguen ganando terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible mientras el dinero sigue accesible para transferencias, pagos o consumos.
Cuáles son las billeteras virtuales que más pagan
El ranking actualizado al 12 de mayo, posicionó a las billeteras virtuales de la siguiente manera:
- Calfpay 28% sin tope
- Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA
- Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA
- Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA
- Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA
- Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA
- Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA
- Astropay (FCI MM): 17,96 % TNA
- Claro Pay (FCI MM): 17,89 % TNA
- IEB+ (FCI MM): 17,85 % TNA
- LB Finanzas (FCI MM): 17,23 % TNA
- Lemon Cash (FCI MM): 16,53 % TNA
- N1U (FCI MM): 16,43 % TNA
Los bancos que más pagan por plazo fijo
Entre los bancos más reconocidos, el ranking se compone de la siguiente manera:
- Banco Provincia: 19,50 % TNA
- Banco Macro: 19 %
- ICBC: 18,80 %
- BBVA: 18,75 %
- Banco Nación: 18,50 %
- Banco Galicia: 18,25 %
- Banco Ciudad: 17,50 %
- Banco Credicoop: 17,50 %
- Banco Patagonia: 16 %
- Santander: 15 %
En paralelo, algunos bancos medianos y compañías financieras siguen ofreciendo tasas más elevadas para captar depósitos. La lista se compone de la siguiente manera:
- Banco Voii: 25 %
- Crédito Regional CF: 25 %
- REBA CF: 25 %
- Banco Masventas: 24 %
- Banco Meridian: 24 %
- Bibank: 24 %
- Banco CMF: 23,25 %
- Banco Bica: 23 %
- Banco del Sol: 22 %
Con información NA
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