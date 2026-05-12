Bajó el ritmo de compra de dólares del Banco Central en mayo: qué cambios podrían darse en los próximos meses

El Banco Central redujo durante mayo el ritmo de compra de dólares en el mercado cambiario, luego de un abril marcado por fuertes adquisiciones de divisas. En los primeros días del mes, la entidad acumuló compras por US$ 466 millones, una cifra inferior a la esperada para esta etapa del año.

Durante la primera semana de abril, el monto ascendió a US$ 1.039 millones, lo que marca una clara diferencia en comparación al inicio de mayo. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, informó que el promedio diario alcanzó los US$ 77 millones en lo que va de mes, mientras que en abril el promedio fue de 138 millones de dólares.

Aunque el ritmo de adquisición de divisas bajó respecto de abril, analistas y funcionarios sostienen que en las próximas semanas podría aumentar el ingreso de dólares por la cosecha, la energía, la minería y emisiones de deuda corporativa.

La desaceleración llamó la atención de operadores y analistas debido a que mayo históricamente coincide con uno de los períodos de mayor ingreso de dólares provenientes de la cosecha gruesa. Sin embargo, el Banco Central logró en las últimas ruedas compras superiores a los US$ 100 millones diarios, lo que alimentó expectativas de una recuperación en el flujo de divisas.

Informes privados señalaron que el ingreso de camiones a los puertos se ubicó por debajo de las proyecciones iniciales y que todavía gran parte de la producción permanece almacenada en el campo.

Bajó el ritmo de compra de dólares en mayo: la visión optimista del BCRA de cara a los próximos meses

Especialistas indicaron que actualmente solo cerca del 10% de la cosecha tiene precio fijado, un nivel menor al promedio habitual para esta época del año. Esa situación genera cautela en el mercado y retrasa el ingreso de divisas que el Gobierno esperaba para fortalecer las reservas internacionales.

El ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. (Foto: REUTERS)

A pesar de la desaceleración reciente, el Gobierno mantiene una visión optimista sobre la acumulación de dólares en los próximos meses. Desde el equipo económico sostienen que el mercado podría enfrentar una “sobreoferta” de divisas impulsada no solo por el agro, sino también por sectores como la energía y la minería.

Otro elemento clave para el ingreso de dólares será la colocación de deuda de empresas argentinas en el exterior. Según datos mencionados en el informe, aún restan liquidarse más de 3.200 millones de dólares provenientes de obligaciones negociables emitidas por compañías privadas, lo que podría sostener la oferta cambiaria durante el segundo trimestre.

Bajó el ritmo de compra de dólares en mayo: la racha positiva que podría interrumpirse por parte del BCRA

El Banco Central mantiene una extensa racha positiva en el mercado de cambios. La autoridad monetaria acumula más de 80 jornadas consecutivas con saldo comprador y ya superó el 70% de la meta anual de acumulación de reservas prevista para 2026.

Mientras tanto, el mercado sigue de cerca la evolución del dólar oficial y la política cambiaria del Gobierno. Analistas consideran que una mayor acumulación de reservas será fundamental para sostener la estabilidad financiera y consolidar la desaceleración inflacionaria que el Ejecutivo espera profundizar durante el segundo semestre.

Durante abril del año pasado, las compras del Banco Central habían alcanzado US$ 2.769 millones, el mejor resultado mensual del año. Incluso, en una sola rueda de abril la entidad llegó a adquirir US$ 281 millones, en lo que fue la mayor intervención compradora en más de un año.

Con información de Infobae