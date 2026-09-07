El FGS colocó la totalidad del primer cupo de $200.000 millones para créditos hipotecarios

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) colocó la totalidad del cupo de $ 200.000 millones previstos para la primera licitación de plazo fijo, que los bancos deberán aplicar al otorgamiento de créditos hipotecarios.

Las entidades realizaron ofertas por $ 258.640 millones lo cual permitió que se completara el monto destinado a la operación inaugural del programa, que pretende inyectar por este mecanismo $ 2 billones en créditos para la compra de viviendas.

Los bancos privilegiaron la opción a 5 años. En ese tramo se colocaron $ 164.429.322.611 con una tasa promedio de UVA + 4,94%. En la opción a un año se adjudicaron $ 35.570.677.389 a una tasa UVA más 2,67%.

De la propuesta participaron 18 bancos y 13 de ellos fueron los adjudicatarios, según informó el Banco Central que fue el agente operador a través del SIOPEL.

Ahora los bancos tendrán 90 días para volcar ese dinero a créditos que no podrán otorgarse a una tasa superior a UVA + 7,5%. Los 90 días le dan a los bancos un espacio para invertir esos fondos y reducir la carga de interés que luego le tienen que pagar al FGS.

Con este programa el gobierno pretende reactivar el mercado inmobiliario. El buen número de ofertas sugiere que el programa podrá continuar hasta completar el cupo sin mayores inconvenientes.

El Banco Central no compró dólares este lunes

Por otro lado, el Banco Central pausó la compra de reservas. Fue la segunda rueda desde el inicio del año en la que la autoridad monetaria no sumó reservas, la anterior había sido el 27 de julio, en coincidencia con la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, al país.

La cotización del dólar se mantuvo estable y el oficial cerró a $ 1.480 para la compra y $ 1.530 para la venta.

Los movimientos en la plaza financiera fueron acotados este lunes porque no hubo actividad en Wall Street, dado el feriado en virtud de la celebración del Día del Trabajo en los Estados Unidos.

Así el riesgo país se mantuvo en 490 puntos. Las acciones del panel MERVAL cedieron 0,5%.