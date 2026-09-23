Luis Caputo ratificó el rumbo del Gobierno ante inversores en Nueva York en medio de la caída del consumo masivo

El consumo masivo no logra detener su caída, mientras el Gobierno ratificó ante inversores internacionales inquietos por la situación que mantendrá sin cambios en el programa económico. En agosto, las ventas en supermercados registraron una baja interanual de 3,3% en supermercados, 1,8% en mayoristas y 1,3% en almacenes y kioscos.

Los datos corresponden a la consultora Scentia que mes a mes realiza una encuesta en más de tres mil tiendas en base a los tickets emitidos. Los únicos segmentos en positivo fueron farmacias (1,2%) y e-commerce, aunque esta modalidad representa menos de 5% del total de las ventas.

Cuando se abre la muestra, se observa que la caída del consumo en supermercados es muy sensible en todo lo que se refiere a productos básicos. Los perecederos se desplomaron 11,2% en forma interanual y 10,4% con relación a julio. A su vez, los productos que se consumen en el desayuno y en la merienda retrocedieron 4,2% respecto a agosto de 2025 y 5% con referencia al mes previo. Las bebidas sin alcohol cedieron 7,1% y 7,5% para cada una de las mediciones.

Al analizar lo que sucedió entre enero y agosto, se observa una caída acumulada de 2,7% en el conjunto de los establecimientos medidos.

Estos datos forman parte de un contexto que revela el deterioro de la calidad de vida de la sociedad y correlaciona directamente con los últimos datos oficiales del Indec. El órgano estadístico informó que la actividad económica se desaceleró en el segundo trimestre al 2%, lo cual valida el recorte de crecimiento para 2026 de 3,5% a 2,1%. A su vez, dio cuenta de una caída del poder adquisitivo de los salarios del sector privado de al menos 3 puntos porcentuales de enero a julio. En la misma línea, el Banco Central reconoció que en agosto la morosidad tocó un pico de 12,9%. Una buena parte de esta irregularidad se explica por personas que se endeudaron para pagar gastos diarios en los supermercados.

Las alertas empresariales por la dinámica del consumo

La dinámica del consumo es uno de los temas de preocupación del empresariado nacional que comienza a vislumbrar un descontento en la población que puede poner en riesgo la continuidad del proceso político.

El encargado de hacer pública esta inquietud fue nada menos que el CEO del JPMorgan para Argentina, Facundo Gómez Minujín. En una entrevista que concedió a una cadena internacional de noticias, el ejecutivo puso en palabras concretas la incertidumbre que existe entre los hombres de negocios.

“No basta con que a mineras y petroleras les vaya muy bien”, lanzó en una clara alusión al discurso oficial que defiende a rajatabla que estos sectores tengan buenas tasas de crecimiento mientras otros están estancados o a la baja.

Gómez Minujín sostuvo que hay “que tener un país para todos, donde la gente pueda consumir, haya crecimiento de la empleabilidad, se baje la informalidad, extender la tributación al resto de la población y logren bajar los impuestos”.

La palabra del CEO de JPMorgan se dio en un contexto particular porque fue en Nueva York poco después de oficiar de anfitrión de una reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con inversores internacionales.

En ese encuentro, los inversores escucharon de boca del ministro lo mismo que en discursos anteriores: el gobierno no está dispuesto a hacer cambios en el programa económico. Tras esa declaración, el riesgo país inició una sostenida escalada que lo ubicó en 556 puntos este miércoles. Es el valor más alto desde principios de mayo y, si bien influyen factores externos, la situación interna con una actividad débil cobra cada vez más peso.

Al mismo tiempo que Caputo les avisaba a inversores extranjeros que el plan no se toca, en Buenos Aires el ministro volvió a desatender el reclamo de los industriales.

Luego de varios pedidos de audiencia, finalmente Caputo le concedió una reunión a la Unión Industrial Argentina (UIA) con el efectivo timing de concretarse cuando estaba en Estados Unidos junto al presidente, Javier Milei, en la Asamblea General de la ONU.

El titular de la entidad, Martín Rappallini, y otros miembros de la comisión directiva, fueron recibidos por el secretario de Coordinación Pablo Lavigne, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Entregaron un documento de 38 puntos para reactivar el sector y se fueron sin llevarse ningún compromiso. Caputo les respondió con un posteo en redes sociales sobre un aumento de exportaciones agroindustriales, con lo cual intentó minimizar los reclamos.

De esta forma, ante inversores e industriales, Caputo envió un claro mensaje de continuidad en materia económica que sigue sin provocar el derrame necesario y con el consumo en caída libre.