El mercado acusa el golpe del ruido político y el riesgo país rompe la barrera de los 800 puntos

Impacto. La prima de riesgo país sube por el ruido político y antes de una licitación clave.

La prima de riesgo extra que deben abonar los bonos soberanos argentinos, se elevó abruptamente en la mañana de hoy perforando la barrera de los 800 puntos básicos y estacionándose en 829 puntos básicos, el registro más alto desde abril

La dinámica del mercado se da en una semana muy compleja, tanto en lo económico como en lo político. El equipo que conduce el ministro de economía Luis Caputo enfrenta esta semana una tormenta perfecta, con tensión en el frente financiero – cambiario y la filtración de audios que comprometen con hechos de corrupción a altos funcionarios del gobierno.

En efecto, este viernes operan nuevos vencimientos de deuda corta en pesos por un total de $13,5 billones y la Secretaría de Finanzas anunció una licitación para este miércoles 27, a fin de renovar esos vencimientos.

De ese total, unos $4,5 billones estaban en manos del propio Banco Central (BCRA), y el gobierno decidió ayer por la tarde hacer un canje compulsivo con la entidad por ese total. Los otros $9 billones están en manos privadas, en su gran mayoría bancos.

En medio de una semana financiera compleja y con el ruido político por las denuncias de corrupción, el riesgo país llegó a su máximo desde abril.

La última vez que los bancos pudieron elegir voluntariamente si renovaban la deuda corta con el Estado argentino, eligieron dejar líquidos 4 de cada 10 pesos. Fue la primera semana de agosto, y luego de la fallida licitación, el gobierno decidió subir los encajes al 50%.

Con esos antecedentes y en medio de la convulsión política por las denuncias de corrupción, en la jornada del lunes el mercado acusó el golpe político a la cúpula del poder, y se adelantó al resultado de una licitación clave que prometía volver a meter presión sobre el dólar.

La jornada del lunes cerró con pantallas rojas en bonos, acciones ADR (cotizan en bolsa en los EEUU) y acciones locales. El panel líder del Merval cayó un 4% en pesos y un 6% en dólares y el día finalizó con una suba del 2,6% en el tipo de cambio minorista que quedó al borde de su máximo en $1.370.

Por la noche y tras un lunes negro en los mercados, el Banco Central emitió la Comicación «A» 8306 en la que vuelve a subir los encajes, esta vez para llevarlos al 53,5%. Al igual que cuando los encajes subieron del 45% al 50%, se establece que los bancos podrán integrar el 3,5% extra con títulos remunerados en pesos.

La intención del gobierno es clara: obligar a los bancos a renovar la deuda corta con el Estado Argentino, e «incentivarlos» a dejar esos pesos «encajados» en el BCRA. En otras palabras, evitar que queden «pesos sueltos que vayan al dólar» y presionen sobre el tipo de cambio.

Fue en ese marco, que el riesgo país se elevó esta mañana hasta alcanzar los 829 puntos básicos, lo que implica un incremento del 8,3% respecto al cierre de la jornada previa. Además, el registro es el más alto desde la previa al levantamiento del cepo cambiario, cuando a principio de abril la prima de riesgo país llegó a los 978 puntos básicos.

Para encontrar un ratio similar de riesgo país antes de abril de este año, hay que remontarse hasta mediados de noviembre de 2024, cuando se ubicaba en 850 puntos básicos. Desde esa fecha, el riesgo país comenzó a bajar hasta llegar a los 560 puntos básicos en enero de este año.