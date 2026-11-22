Con esta conquista, el equipo argentino manda en casa y en el continente. (AP)

La Copa Sudamericana 2026 quedará marcada con Boca porque cortó con una sequía internacional de 18 años, pero también porque sirvió para hacer cumbre en Argentina y en Sudamérica. El Xeneize alcanzó su corona 19 y el número se eleva a 23 si se suman las obtenidas antes de la era Conmebol.

A partir de 1960, con el nacimiento de las competencias organizadas por la entidad continental, Boca logró 19 títulos y pasar la línea de Independiente, para convertirse en el más ganador del continente.

El reparto es el siguiente: 6 Copas Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007), 4 Recopas Sudamericanas (1990, 2005, 2006 y 2008), 3 Copas Intercontinentales (1977, 2000 y 2003), 3 Copas Sudamericanas (2004, 2005 y 2026), 1 Supercopa Sudamericana (1989), 1 Copa Máster de Supercopa (1992) y 1 Copa de Oro Nicolás Leoz (1993). Por ese motivo, el Xeneize festejó con el N°19 en su espalda.

El top 5 del continente 19 son las copas de Boca, que le sacó una a Independiente (18), en la era Conmebol. River suma 12 y comparte el podio con San Pablo. El quinto es Flamengo con 10.

Las otras 4 estrellas que cuenta en el historial fueron obtenidas antes de 1960 en las copas rioplatenses organizadas en conjunto por la AFA y la Asociación Uruguaya de Fútbol. Dos pertenecen a la era amateur (Tie Cup Competition de 1919 y la Copa de Honor Cousenier de 1920) y dos al profesionalismo: las Copas Confraternidad Escobar-Gerona de 1945 y 1946.

El Rojo y el Millonario completan el podio

En la tabla general del fútbol argentino, Independiente ocupa el segundo escalón con 20 títulos internacionales. Además de sus 18 consagraciones en la era Conmebol entre 1964 y 2018, con las siete Libertadores como bandera, el conjunto de Avellaneda suma dos estrellas previas a 1960, ambas en el profesionalismo: las Copas Ricardo Aldao de 1938 y 1939.

El podio nacional lo completa River con 18 títulos internacionales. El Millonario reúne 12 trofeos en la era Conmebol (conseguidos entre 1986 y 2019, incluyendo cuatro Libertadores) y seis copas rioplatenses anteriores a 1960, divididas en una conquista amateur (Tie Cup Competition de 1914) y cinco profesionales: las Copas Ricardo Aldao de 1936, 1937, 1941, 1945 y 1947.