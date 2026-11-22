La fuerte caída bursátil registrada en Wall Street durante la última semana generó una salida de capitales de los mercados emergentes que impactó de lleno en la economía argentina. Como consecuencia directa del reacomodamiento financiero global, el dólar oficial escaló hasta los $ 1.595, el MEP alcanzó los $ 1.700 y el contado con liquidación (CCL) se acercó a los $ 1.800, mientras que el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos.

La volatilidad externa también afectó a las principales monedas de la región, como las de Brasil, México, Chile y Colombia, que tocaron máximos anuales, y opacó los avances legislativos del oficialismo, como el dictamen en el Senado para suspender las elecciones PASO.

En este contexto, para el economista Pablo Wende, el Gobierno enfrenta el desafío de contener la brecha cambiaria sin convalidar tasas de interés que frenen la incipiente recuperación de la actividad.

Suba cambiaria: el dólar oficial cerró en $ 1.595 , el MEP tocó los $ 1.700 y el CCL rondó los $ 1.800 , impulsados por la demanda de cobertura financiera.



el dólar oficial cerró en , el MEP tocó los y el CCL rondó los , impulsados por la demanda de cobertura financiera. Impacto en activos: el riesgo país perforó el techo de los 1.000 puntos básicos y las paridades de los bonos soberanos cayeron del 80% al 60% .



el riesgo país perforó el techo de los y las paridades de los bonos soberanos cayeron del . Prueba financiera: e Tesoro afrontará esta semana una licitación con vencimientos por $ 25.000 millones, donde el foco estará puesto en los plazos y el costo de financiamiento en pesos.

En este sentido, el ajuste del tipo de cambio dejó en evidencia que la cotización no estaba sostenida de manera artificial por el Banco Central (BCRA), sino que respondió al aumento repentino de la demanda externa.

El analista recordó que, días antes de la crisis, el ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado el desacople entre los bonos y el dólar gracias a un superávit comercial proyectado en US$ 30.000 millones, pero advirtió que la magnitud del retroceso en las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial —con caídas superiores al 40% mensual—, junto con las bajas en el oro y el bitcoin y el refugio de los inversores en bonos del Tesoro estadounidense, terminaron arrastrando al mercado local.

Efecto regional y riesgo inflacionario

La presión sobre el peso argentino también estuvo condicionada por la depreciación de las monedas vecinas, en particular del real brasileño, que acumula una suba del 20% —pasando de 4,95 a casi 6 reales por dólar desde el balotaje— en medio de las tensiones por el déficit fiscal y la falta de un ajuste fiscal en la gestión de Lula Da Silva.

Según explicó Pablo Wende, frente a un escenario de devaluaciones generalizadas en Latinoamérica era improbable que la plaza local permaneciera al margen, incluso sin intervenciones compradoras del BCRA en las últimas ruedas.

El principal interrogante que abre este salto cambiario es su traslado a los precios internos y su efecto sobre el poder adquisitivo. Si bien la dinámica inflacionaria venía mostrando una desaceleración, un tipo de cambio más alto amenaza con erosionar los salarios reales. Wende señaló que la evolución de la brecha cambiaria dependerá de si se detiene el proceso de liquidación de activos (sell-off) en Estados Unidos, ya que una prolongación de la crisis externa mantendría la presión alcista sobre las cotizaciones financieras, mientras que semanas más calmas ayudarían a estabilizarlas.

Deuda soberana y factor político

El deterioro de los títulos públicos no responde únicamente al frente externo.

Mientras que países con igual calificación crediticia, como Ecuador, mantienen su riesgo país por debajo de los 600 puntos, el indicador argentino superó la barrera de los 1.000 puntos. En ese marco, las sociedades de bolsa (Alycs) y bancos de inversión proyectan escenarios dispares según el resultado de las elecciones presidenciales: las paridades de los bonos podrían trepar al 90% si se impone el oficialismo, o caer hasta el 35% ante el temor de un eventual incumplimiento de pagos en 2028.

De acuerdo con el análisis de Pablo Wende, la incertidumbre electoral se adelantó en el calendario financiero y neutralizó el impacto positivo que podría haber tenido el dictamen del Senado para suspender las PASO, que buscará media sanción esta semana. El economista remarcó que la falta de definiciones sobre el cumplimiento de los compromisos financieros por parte de los potenciales candidatos kirchneristas profundiza la cautela de los inversores sobre la deuda soberana.

En el plano real, los datos oficiales confirmarán esta semana que la economía ingresó formalmente en una recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de caída, aunque los indicadores de septiembre mostraron un repunte parcial respecto del retroceso de julio.

Para el presidente Javier Milei, cuya imagen positiva oscila entre el 36% y el 38% según los últimos estudios de opinión pública, sostener la baja de la inflación y consolidar el crédito y el consumo resulta determinante de cara a los comicios de octubre.

El próximo test para el equipo económico será la licitación del Tesoro de esta semana, que enfrenta vencimientos por $ 25.000 millones. Al respecto, Pablo Wende sostuvo que, si bien la renovación de los pasivos está garantizada, el mercado observará con atención los plazos y los rendimientos que deba convalidar el Gobierno; un encarecimiento de las tasas de interés en pesos dificultaría el acceso al crédito y restaría dinamismo a la recuperación económica.