El mercado ignoró las medidas de Sergio Massa y el «blue» saltó hasta $483

La brecha entre la expectativa generada por las medidas que tomaría el equipo económico y las que finalmente se lanzaron obró como un boomerang. El mercado mantuvo su dinámica y las variables financieras continuaron absorbiendo incertidumbre lo que provocó un nuevo aumento del dólar “blue” a $ 483, un salto de $ 10 respecto al cierre del viernes.

Un panorama similar se observó en las opciones bursátiles. El MEP aumentó 0,8% a $ 437,78 y el Contado con Liquidación avanzó 0,35% a $ 442,33.

El Banco Central compró US$ 60 millones en el mercado de cambios. En tanto, la operación de dólar soja en CAM9, totalizó operaciones por US$ 78,68 millones y el acumulado en esta tercera etapa superó los US$2.500 millones

Tras las medidas conocidas el domingo, la autoridad monetaria completó la séptima jornada con compras. No obstante, el mes de mayo se mantiene con un saldo negativo de 91 millones y en lo que va del año la sangría de reservas del BCRA es mayor a los US$ 3.050 millones

Luego que el viernes se diera a conocer que la inflación de abril fue de 8,4%, el equipo económico buscó hacer un “control de daños” y se “lanzó arriba de la bomba” armando una reunión de urgencia el sábado en busca de una serie de medidas para atacar la descontrolada situación de los precios.

El Banco Central (BCRA) elevó al 97 por ciento anual la tasa de interés para plazos fijos. Paralelamente, para amortiguar este efecto, la autoridad monetaria le puso topes a los intereses de las tarjetas de crédito.

“En pos de mantener el incentivo al ahorro en pesos, el BCRA elevó la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 97 por ciento anual para las imposiciones a 30 días hasta 30 millones de pesos (154 por ciento de TEA)”, indicó la autoridad monetaria en un comunicado.

En tanto, para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado, la tasa mínima garantizada se establece en 90 por ciento (138 por ciento de TEA).

La suba de la tasa de interés tiene el objetivo de evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas inflacionarias.

Para amortiguar el efecto de la suba al 97 por ciento de las tasas, el BCRA redujo dos puntos la tasa de interés para saldos impagos sobre tarjetas de crédito y fijó un tope del 81,08 por ciento en la tasa de interés a aplicar por emisores que no son instituciones financieras. (Ver recuadro)

Entre los anuncios también se puso hincapié en cómo el Banco Central manejaría la tasa de devaluación diaria. Una parte de los analistas especulaban con que la aceleraría para cumplir con la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) -que no quiere soltar más dólares a este tipo de cambio-, mientras que otro sector auguraba un menor ritmo de depreciación del peso para que haga de ancla inflacionaria.

Finalmente, la devaluación fue de 0,55%, quedando el oficial a $ 241,39, sin mayor cambio respecto de las ruedas anteriores en cuánto al ritmo.

En lo que va del mes, las ventas netas del Central se ubican en U$S 91 millones, un número muy negativo dada que esta es “la temporada alta” para la acumulación de divisas para la autoridad monetaria.

Hasta hoy las liquidaciones de los exportadores superan levemente los U$S 2.500 millones. Cuando faltan apenas 10 jornadas para la finalización del programa -vence el 31 de mayo- ya se tiene certeza que no se alcanzará el objetivo de U$S 9.500 millones pretendido por el gobierno.

De cara al FMI .- El equipo económico que conduce Massa viene procurando dar señales de ordenamiento fiscal con vistas a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en ese marco, el gasto primario devengado en abril habría caído un 11% interanual.

Se trata de datos del Monitor de Ajuste del Gasto de la consultora Analytica, el cual señala que las erogaciones de la Administración Pública Nacional (APN) disminuyeron un 3% real respecto de marzo.

“En la comparación interanual, la variación fue de -11%, lo que implica una reducción de 234.246 millones de pesos constantes. Si se excluye el gasto en subsidios energéticos, la contracción interanual del gasto es del 8%”, señala el informe..

El reporte indica que “en el período comprendido entre agosto de 2022 y abril de 2023, el gasto se incrementó un 5,3%”. “En términos interanuales, el acumulado en los primeros cuatro meses se contrajo en un 8,8%”, señala Analytica.



Saldos sobre tarjetas de crédito: los límites de tasa de interés

El Banco Central dictó ayer dos resoluciones que fijan límites a los intereses sobre los saldos de tarjetas de crédito para amortiguar el impacto de la suba de la tasa de política monetaria a 97%.

Se rebajó de 88 a 86% la tasa anual a aplicar sobre los saldos deudores de las tarjetas emitidas por instituciones financieras.

En cambio, fijó en 81,08% el máximo que pueden aplicar los emisores no financieros: supermercados, cadenas de electrodomésticos y empresas de consumo masivo.

El BCRA busca que no se traslade el aumento de 91 a 97% de la tasa de referencia, medida que se tomó en respuesta a la inflación de 8,4% de abril. Cabe aclarar que las tasas limitadas afectan a saldos deudores, o sea cuando el dueño de la tarjeta no paga el total mensual y queda un monto para próximos meses.

Las medidas aplican desde el mes de junio y los cambios en la tasa de interés no afectan a créditos ya tomados o compras ya realizadas en cuotas bajo determinadas condiciones.

Por tanto, las deudas en tarjetas emitidas por bancos u otras instituciones financieras podrán cobrar hasta 86% de interés anual, mientras que los pasivos sobre tarjetas de supermercados o similares no podrán ser mayores a 81,08% también anual. Junto al aumento de la tasa de interés el BCRA dispuso que para depósitos a 30 días por hasta $ 30 millones la tasa de interés también sea de 97%, 154% anual que se traduce en una tasa efectiva mensual de 8%.

El gobierno busca retener a los ahorristas y que no se produzca una salida masiva de pesos que presione sobre el tipo de cambio.

A su vez, las tasas de financiamiento para MiPyme mantienen la condición de líneas subsidiadas. Para Proyectos de Inversión, la tasa es de 76% y para Capital de Trabajo de 88% TNA.



En cifras 1 $9 Subió ayer el dólar paralelo tras las medidas económicas que estableció Economía.

En cifras 2 97% la tasa de interés anual que estableció el Banco Central para tratar de incentivar el ahorro en pesos.