Economía

Dólar oficial y blue hoy 14 de enero 2026: cotizaciones en el mercado cambiario

Minuto a minuto: así cotizan el dólar oficial, el blue y el MEP este miércoles 14 de enero. Los valores del Banco Provincia de Neuquén y la cotización actualizada para quienes vacacionan en el exterior.

Comienza una nueva rueda cambiaria y el mercado sigue de cerca los movimientos del oficial tras el fin de semana. Repasamos los valores de apertura del dólar blue, MEP y las pizarras de los bancos en la región.

El dólar oficial abre este miércoles 14 de enero 2026 con una cotización de $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

  • Cotización del dólar oficial en bancos.
  • Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
  • Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
  • Cotización del dólar blue.
  • Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 14 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 14 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:

BANCOAPERTURA
CompraVenta
Banco Galicia
Banco Nación14351485
Banco ICBC14351485
Banco BBVA14351485
Banco Supervielle14491489
Banco Ciudad de Bs As14251485
Banco Patagonia14351485
Banco Hipotecario14351485
Banco Santander14351485
Banco Credicoop14301495
Banco Macro14301495
Banco Piano1480
Banco BPN14251495

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 14 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así cierra el dólar este miércoles 14 de enero 2026:

  • $1.425 para la compra.
  • $1.495 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 14 de enero 2026

Miércoles 14 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIOAPERTURA
CompraVenta
Dólar blue14851505

Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?

El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:

  • Dólar MEP (Bolsa): Inicia la rueda en $1.487 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.
  • Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.527 marcando el techo de las cotizaciones financieras.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles de enero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

  • $1.943 en enero 2026.

