Dólar oficial y blue hoy 14 de enero 2026: cotizaciones en el mercado cambiario

Comienza una nueva rueda cambiaria y el mercado sigue de cerca los movimientos del oficial tras el fin de semana. Repasamos los valores de apertura del dólar blue, MEP y las pizarras de los bancos en la región.

El dólar oficial abre este miércoles 14 de enero 2026 con una cotización de $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 14 de enero 2026

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 14 de enero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo cierran hoy las operaciones:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia Banco Nación 1435 1485 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1435 1485 Banco Supervielle 1449 1489 Banco Ciudad de Bs As 1425 1485 Banco Patagonia 1435 1485 Banco Hipotecario 1435 1485 Banco Santander 1435 1485 Banco Credicoop 1430 1495 Banco Macro 1430 1495 Banco Piano 1480 Banco BPN 1425 1495

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 14 de enero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así cierra el dólar este miércoles 14 de enero 2026:

$1.425 para la compra .

. $1.495 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 14 de enero 2026

Miércoles 14 de enero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1485 1505

Dólar MEP y CCL: ¿a cuánto cotizan los dólares financieros hoy?

El mercado de capitales también marca el pulso de la mañana con las siguientes cotizaciones:

Dólar MEP (Bolsa): Inicia la rueda en $1.487 manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas.

Inicia la rueda en manteniéndose como la opción legal más buscada por los ahorristas. Dólar CCL (Contado con Liqui): Cotiza a $1.527 marcando el techo de las cotizaciones financieras.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles de enero 2026

