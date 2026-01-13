El riesgo país superó los 580 puntos y el Merval cerró en baja, golpeado por la caída de los bancos en Wall Street

El riesgo país cerró este martes 13 de enero de 2026 por encima de los 580 puntos. El Merval y la mayoría de los ADRs en rojo. (Foto: gentileza)

El mercado financiero local operó con cautela y tendencia dispar este martes, en una jornada que tuvo como telón de fondo la confirmación del dato de inflación de diciembre. Los activos bursátiles sintieron el impacto del clima externo: el riesgo país aumentó y quebró la barrera de los 580 puntos y la bolsa porteña cedió un 1,30%.

El índice medido por el JP Morgan, que ayer había cerrado en 577 unidades, avanzó hoy un 0,70% para finalizar la rueda en 581 puntos básicos. Este movimiento se da en un contexto de reacomodamiento de expectativas que, entre diversos factores principalmente externos, hoy se confirmó cómo será la actualización de las bandas cambiarias para febrero.

El Merval, en rojo

En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedió hasta los 3.036.292,52 puntos, y marcó una caída del 1,30% respecto al cierre anterior. El volumen de negocios se vio afectado por el mal clima para los activos argentinos en el exterior, donde predominaron las ventas.

Los ADRs: bancos abajo, YPF arriba

La pantalla de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street (ADRs) mostró un escenario dividido, pero con un claro sesgo negativo para el sector financiero y tecnológico:

Las que más cayeron: El Banco Supervielle encabezó las pérdidas con un retroceso del 3,80% , seguido por Telecom (-3,70%) , Mercado Libre (-3,55%) y Globant (-3,50%) . Los bancos líderes también sufrieron: BBVA cayó un 2,86% y el Grupo Financiero Galicia perdió un 2,76% .

El encabezó las pérdidas con un retroceso del , seguido por , y . Los bancos líderes también sufrieron: cayó un y el perdió un . Las que subieron: La petrolera YPF logró desacoplarse de la tendencia general y anotó una suba del 3,00%, convirtiéndose en el mejor papel de la jornada. También cerraron en alza las siderúrgicas: Tenaris (+2,87%) y Ternium (+2,72%).

El nuevo techo para el dólar en febrero: $1.600

El dato de inflación de diciembre no solo impactó en los bonos, sino que definió la cancha cambiaria para el próximo mes. Como anticipó Diario RÍO NEGRO, la confirmación del 2,8% activó la actualización automática de las bandas de flotación.

Según el cálculo oficial, el techo de la «Zona de No Intervención» se ubicaría en $1.608 a partir de febrero, otorgándole al dólar un margen de recorrido de más de 140 pesos desde los valores actuales antes de que el Banco Central deba intervenir.