El ministro de Turismo de Neuquén confirmó que el BPN financiará paquetes turísticos en 12 cuotas

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Fernández Capiet, explicó los alcances y objetivos de la ley 3.440, sancionada por la Legislatura en junio y aún pendiente de reglamentación. La misma establece el registro de los inmuebles destinados a alojamientos a corto plazo y regula su operatoria en la provincia.

PREGUNTA: ¿La ley 3.440 busca una mayor oferta de alquileres permanentes?

RESPUESTA: Lo que buscamos es el registro de las unidades para turismo y el efecto colateral de esta ley puede ser que haya una serie de unidades que vuelvan al permanente. Tras la salida de la pandemia, sobre todo, muchos alquileres permanentes se pasaron al alquiler turístico. Esto afectó sobre todo en los destinos turísticos más desarrollados. Ahí tenemos un drama con el tema de la vivienda permanente, no un problema.

P: ¿Cuál es el objetivo del registro de unidades?

R: Es una actividad que ha estado sin control en forma permanente. Esta nueva ley a nosotros nos da la herramienta del inspector virtual para decir ‘señor, detectamos que usted tiene este tipo de oferta, lo instamos a que la normalice, a que la regularice, a que se inscriba’. La finalidad nuestra de registrar la oferta no es al solo efecto de fiscalización o de recaudación, sino que cuando salimos a promocionar, necesitamos tener registrada una oferta mayor de la provincia. Hoy nosotros estamos saliendo a ofrecer alrededor de 26.000 camas habilitadas, pero todos sabemos que en temporada tenemos mucho más que 26.000 turistas circulando por la provincia. Y nos trae otras cuestiones atrás, como por ejemplo, no los contemplamos para la política de ocupación, no los contemplamos para ver cuánto ingreso por turismo ingresa al producto bruto de la provincia. También hay cuestiones de seguridad, de estafa. El objetivo también es darles seguridad a todas las partes. El incremento de unidades para alquiler permanente es un efecto colateral deseable. Necesitamos desalentar el alquiler turístico para que haya más permanente, y alentar el registro porque hay que mostrar más oferta.

P: ¿Cómo viene el 2024 para el turismo en Neuquén?

R: Este invierno hubo 900 vuelos a la provincia, un 10% más que el año pasado. La hotelería registrada viene creciendo a un promedio de entre 3% y 4% por año, seguimos estando lejos. El acumulado desde el 1 de enero al 30 de septiembre, que incluye temporada alta de verano, baja de otoño y alta de invierno, muestra una caída del orden del 8% en la cantidad de turistas respecto a esos nueve meses del año 2023. Si lo comparo con los promedios nacionales, que andan entre 12% y 13% de caída, te digo que tan mal no estuvimos. Estamos en números muy similares a los números de ocupación prepandemia. A partir del 10 de diciembre con la devaluación, se nos dio vuelta la ecuación y los chilenos que venían antes son argentinos que hoy cruzan a Chile para tours de compras.

P: ¿Prevén medidas para apuntalar el sector?

R: Apostamos al turismo de cercanía, porque también aumentó mucho el transporte. Esto nos permitió ser muy competitivos con los destinos de la provincia. Alguien de Neuquén que quizás quiere ir a Puerto Iguazú tiene un costo de transporte muy importante comparado con ir a Caviahue, por ejemplo. Vamos a volver a tener con el BPN financiación en 12 cuotas fijas para pagar no solo un hotel o una hostería, sino que tenemos un acuerdo con las agencias de viaje para poder financiar paquetes completos con esta metodología. No solo el alojamiento, sino también transporte, comida y excursiones en destinos de la provincia. Estamos hablando de incentivar. La tasa no llega al 40%.