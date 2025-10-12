El pulso del comercio local en el presente de Centenario

*Juan Pablo Iozzia.

Centenario no detiene su crecimiento. A la vera de la Ruta 7, entre chacras, barrios nuevos y un parque industrial en plena expansión, la ciudad se transformó en un punto estratégico del corredor productivo del Alto Valle. Su perfil, históricamente vinculado a la agricultura y la producción frutícola, hoy se combina con un entramado comercial cada vez más diverso y dinámico.

En los últimos años, los comercios de Centenario encontraron nuevas oportunidades de desarrollo impulsadas por la cercanía con la capital neuquina, el crecimiento poblacional y el movimiento constante que generan el parque industrial, el turismo de eventos y el sector de servicios. Desde pequeños emprendimientos familiares hasta empresas consolidadas, todos aportan a una economía local que late con fuerza.

Diego Gallardo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Centenario y Vista Alegre, lo sabe bien. Analiza el presente y el futuro de una ciudad que sigue expandiéndose, sin perder su identidad de comunidad trabajadora y emprendedora. Desde su rol, acompaña de cerca la realidad de los comerciantes locales y reconoce que el presente no es fácil, pero tampoco se rinde al pesimismo.

“Hoy no hay un crecimiento del comercio, hay un comercio que viene de alguna manera luchando y tratando de buscar acciones determinadas estratégicas para poder seguir adelante”, asegura con tono sereno, pero convencido.

El consumo en la ciudad, explica, refleja lo que ocurre a nivel nacional. “Viene marcado con un descenso importante del consumo dado las medidas económicas instauradas por el gobierno actual”, señala Gallardo. Sin embargo, aclara que la baja de la inflación y la reconfiguración del mercado traen consigo nuevas oportunidades: “Se dice que el año que viene seguramente va a cambiar, en cuanto al tema de inversiones y de trabajo dentro de las bases operadoras”, anticipa, con una mirada puesta en la recuperación.

A la hora de analizar hacia dónde se orienta el consumo local, el dirigente aporta un dato interesante: “El consumo de prioridad de compra se direcciona casi en un 66% a lo que es alimentos, y cerca del 18% a indumentaria y calzado”. Esa tendencia, dice, también explica el tipo de rubros que hoy crecen en la ciudad: “Negocios como minimercados, pequeñas despensas, kioscos, tiendas de ropa o regalerías son los que más se están moviendo”.

“Muchas veces cuesta reconocer desde el empresariado las debilidades, pero la capacitación es una herramienta fundamental”, explica.

Más allá de los números, Gallardo insiste en que el factor humano sigue siendo el motor del desarrollo. Por eso, desde la Cámara impulsan talleres, asesoramiento gratuito y espacios de encuentro donde los comerciantes pueden compartir experiencias, resolver problemas comunes y fortalecer vínculos.

El dirigente recuerda con entusiasmo una experiencia que marcó un antes y un después en la ciudad: “Organizamos un ‘Hot Sale’ presencial en el cual se sumaron más de 30 comercios locales y se sortearon premios como un viaje a Brasil. Esas acciones potenciaron e incrementaron las ventas”. La meta es volver a generar ese tipo de iniciativas, especialmente de cara a las fiestas de fin de año.

Pero Gallardo no se queda en el presente. Su mirada se proyecta hacia adelante, y su diagnóstico es claro: “Tenemos que trabajar todos en conjunto para que Centenario y Vista Alegre sean un conglomerado en un futuro comercial, productivo, industrial y turístico que sirva para potenciar la economía de la región”.

Para lograrlo, plantea la necesidad de una alianza estratégica entre el sector privado y los gobiernos locales, basada en el diálogo y la planificación a largo plazo. “Los desafíos que enfrentamos no son pocos, pero si hay algo que distingue a nuestra ciudad es la capacidad de levantarse siempre. Acá nadie baja los brazos, y eso nos hace distintos”, reflexionó al cerrar la charla.

