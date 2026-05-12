El neuquino Lautaro de la Iglesia logró su primer podio internacional en el Gran Turismo italiano

Lautaro de la Iglesia quedó segundo junto a sus dos compañeros de equipo en Italia.

Lautaro de la Iglesia se subió por primera vez al podio a nivel internacional al quedar en el segundo puesto junto a su equipo en la división ProAm del Gran Turismo Italiano Endurance en el circuito de Misano.

El neuquino corrió en equipo junto a Phillippe Denes y Andrea Cola a bordo de un Lamborghini Huracán del Imperiale Racing. Quedaron sextos en la general y segundos en la clase Pro-Am.

De la Iglesia largó para su equipo desde el puesto 21. Evitó correr riesgos y cedió tres lugares pero luego los recuperó con las primeras paradas en boxes.

Después de que sus compañeros tomaran la posta, el neuquino tomó el volante dentro del Top 10 y pudo trepar hasta el quinto lugar. En su segundo turno, Cola y Denes mantuvieron al auto en la pelea para finalizar sextos en la general y segundos en su división.

LAUTARO DE LA IGLESIA

Obtiene su primer podio en Europa



#GTItaliano 3 horas de carrera mucha lluvia @laudli junto a P. Dennes y A.Cola se quedaron con el Puesto 2 de la clase Pro Am y P6 en la General con el Lamborgini Hueacan del equipo Imperiale Racing.



Felicitaciones pic.twitter.com/dcoCLBimQw — Corazondef1 (@Corazondef1) May 10, 2026

«Tuvimos buen ritmo en la lluvia, estoy contento por el trabajo del equipo. Me llevo mucho por mejorar pero estoy feliz por el resultado», destacó Lautaro.

La Ferrari 296 del Easy Race que condujeron Mattia Marchiante, Luigi Coluccio y Carlo Tamburini obtuvo el triunfo en la clase Pro-Am.

De la Iglesia volverá a correr en el Gran Turismo Italiano el 24 de mayo en el circuito de Vallelunga por la segunda fecha del torneo Sprint en el que tuvo su debut el mes pasado en Imola con un 9° puesto.