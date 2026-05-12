Convocaron a una sesión especial para tratar proyectos que buscan que Manuel Adorni de explicaciones por su patrimonio

La Cámara de Diputados convocó para esta semana a una sesión especial para tratar cuatro proyectos que apuntan contra el jefe de Gabinete. El objetivo es interpelar a Manuel Adorni por presuntas irregularidades en su situación patrimonial y en el uso de bienes del Estado.

La citación se firmó este martes y se llevará a cabo el jueves 15 de mayo a las 11. La iniciativa fue impulsada por el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, junto a legisladores de otros bloques opositores.

Nueva ofensiva opositora en Diputados

El temario que se difundió, incluye cuatro expedientes:

El primero (0419-D-2026) es un pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Este proyecto pertenece al diputado de UxP, Germán Martínez, y fue puesto a consideración en la sesión del 8 de abril mediante un apartamiento de reglamento, pero obtuvo un resultado negativo con 124 votos positivos.

El segundo (0949-D-2026) es del diputado de Unidos, Pablo Juliano . El proyecto apunta directamente al Poder Ejecutivo con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por el jefe de Gabinete.

. El proyecto apunta directamente al con preguntas sobre la situación patrimonial declarada por el jefe de Gabinete. El tercero (1049-D-2026) es de autoría de Nicolás del Caño . Tiene como objetivo explícito dar inicio a una moción de censura contra el funcionario.

. Tiene como objetivo explícito dar inicio a una moción de censura contra el funcionario. Finalmente el cuarto (1167-D-2026) es de Esteban Paulón de Unidos, el proyecto reitera el pedido de informes verbales sobre las inconsistencias patrimoniales del ministro coordinador.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública avanza en paralelo al debate parlamentario. El bloque de Unión por la Patria (UxP), no firmó el pedido, pero anticipó que participará de la sesión y pedirá ampliar el temario para incluir cuestiones como salud, PAMI y empleo.

Manuel Adorni bajo la lupa

Los cuestionamientos a Manuel Adorni fueron en aumento después de las declaraciones ante la Justicia del contratista Matías Tabar quien habría revelado detalles sobre refacciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, con un costo estimado de 245.000 dólares en efectivo.

La última vez que Manuel Adorni se presentó en Diputados fue el 29 de abril cuando brindó su informe de gestión semestral. En ese entonces, eludió precisiones sobre su patrimonio y sus viajes privados, y se escudó en la confidencialidad de la información aportada a la Justicia. Tras esa exposición, Paulón fue uno de los más críticos, quien apuntó en redes y escribió: «Luego de las mentiras y omisiones del último informe, si tiene todo en regla, que informe en el Congreso».

La oposición enfrenta un gran obstáculo, para abrir la sesión se necesitan 129 diputados y sumando todos los bloques que manifestaron apoyo, los números rondan la cifra pero sin margen de maniobra. Ninguno de los cuatro expedientes cuenta aún con dictamen de comisión, por eso el objetivo inmediato de la oposición es emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que los traten en un plazo determinado.

Con información de Infobae