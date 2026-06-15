El riesgo país busca perforar los 400 puntos y abre la puerta al regreso del crédito internacional

Efecto Wall Street: mientras el mercado local se mantiene cerrado por el feriado, los bonos en dólares extienden las ganancias en Nueva York y ubican al riesgo país en mínimos de la gestión actual. (Foto: gentileza).

El escenario financiero de la Argentina consolida una marcada tendencia positiva en el arranque de la semana. Después de las recientes revisiones de las agencias de calificación, el riesgo país profundizó su caída hasta la zona de los 425 puntos básicos a las 10:50 AM de este lunes 15 de junio de 2026.

El indicador registra el valor más bajo en lo que va de la gestión actual debido a la sostenida suba de los bonos soberanos, que acumulan un alza del 10% en dólares en las pantallas de Wall Street. Con este impulso en Nueva York durante el feriado local, el equipo económico se acerca al objetivo técnico de que el índice elaborado por JPMorgan perfore la barrera de los 400 puntos, un umbral clave para la plaza financiera.

«Si la Argentina consigue perforar los 400 puntos, vuelve a tener acceso a los mercados financieros», analizó el periodista especializado Pablo Wende en su habitual columna de Río Negro Radio. El analista detalló que, al sostenerse el superávit fiscal, el Gobierno nacional no requiere nuevos fondos para financiar el gasto público, sino para administrar los compromisos de mediano plazo.

«Colocar deuda te permite refinanciar vencimientos y acumular más reservas», remarcó Wende, advirtiendo que para el año próximo los compromisos totales con bonistas y organismos multilaterales oscilan entre los 16.000 y 20.000 millones de dólares.

Vencimientos de deuda 2026: qué es el rollover y la estrategia de Luis Caputo

Este retroceso del riesgo país abre la ventana para que el país recupere el acceso formal a los mercados internacionales de crédito. A diferencia de otros procesos históricos de endeudamiento, la conducción económica busca esta vía con la finalidad exclusiva de realizar un rollover (refinanciamiento) de los abultados vencimientos de deuda heredados para el próximo año, evitando así la presión directa sobre las reservas líquidas del Banco Central.

Banco Central.

Dentro del cronograma financiero inmediato, el Palacio de Hacienda afronta el vencimiento el próximo 9 de julio de unos 4.200 millones de dólares correspondientes a los títulos Bonares emitidos originalmente durante la gestión de Martín Guzmán, fondos que el Ejecutivo viene previsionando desde hace seis meses. Asimismo, el calendario del año entrante incluye un pago neto de 7.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Frente a las críticas de la oposición respecto a la dinámica del endeudamiento público, Wende desestimó las declaraciones del jefe de la bancada de senadores del peronismo, José Mayans. «Muchos tiran datos para confundir. Si tenés un sueldo de 3 millones y gastás 2, no te vas a endeudar. La deuda total contra el PBI viene cayendo significativamente porque se ha estado pagando deuda neta», analizó el especialista.

Precio del petróleo Brent: cómo afecta el acuerdo de Estados Unidos e Irán a Vaca Muerta

En el plano internacional, el inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se oficializará el viernes 19 en Ginebra, generó una reacción automática en las pizarras de Wall Street y el mercado de commodities. La normalización de la navegación en el estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes provocaron un fuerte retroceso en el crudo: el barril de Brent cayó de forma abrupta desde los 100 dólares hasta la zona de los 80 dólares.

De acuerdo con la visión del periodista de Río Negro Radio, este reacomodamiento del valor internacional tiene un doble impacto para la proyección económica de la región patagónica y los objetivos fiscales de la Nación:

Ingreso de divisas: Un precio del barril de crudo estabilizado en torno a los 70 u 80 dólares continúa garantizando la rentabilidad de Vaca Muerta , aunque moderará levemente el ritmo de ingresos proyectado para el segundo semestre. Pese a esto, la balanza energética consolidará un superávit inédito por encima de los 10.000 millones de dólares .





Un precio del barril de crudo estabilizado en torno a los continúa garantizando la rentabilidad de , aunque moderará levemente el ritmo de ingresos proyectado para el segundo semestre. Pese a esto, la balanza energética consolidará un . Presión inflacionaria interna: La fuerte contracción del petróleo quita presión sobre el esquema de combustibles locales. «Con un petróleo debajo de 80 dólares vamos a empezar a ver algún retroceso en el precio de la nafta. Es un aspecto fuerte para continuar con el proceso de desinflación», puntualizó Wende, destacando que el indicador general acumula dos meses a la baja tras pasar de 3,4% a 2,1%, de cara a perforar el piso del 2% mensual.



Desempleo y salarios: qué dice la encuesta de UDESA sobre el humor social

Sin embargo, el clima positivo de la city porteña y los centros de inversión externa mantiene una marcada distancia respecto al humor social y las demandas del mercado laboral doméstico. Citando datos de la última encuesta de la Universidad de San Andrés (UDESA), el analista indicó que el nivel de insatisfacción con la marcha general supera el 60%, frente a un núcleo de apoyo que se posiciona en el 35%.

El relevamiento expone un desplazamiento en las prioridades de la población: la inflación descendió hasta el séptimo lugar de las preocupaciones, siendo reemplazada en el podio por variables ligadas de forma directa a la actividad y el nivel de ingresos. El ranking actual de problemáticas lo lideran la falta de trabajo (40%), seguida por los episodios de corrupción y la persistencia de los bajos salarios.

«El desempleo pleno está abajo del 8%, pero se está perdiendo trabajo formal a un ritmo de 15.000 puestos mensuales en sectores como la industria y la construcción», concluyó Wende. Aunque el segmento energético exhibe tasas de crecimiento extraordinarias, su estructura absorbe alrededor de 150.000 empleos directos, lo que desplaza de manera transitoria a la mano de obra excedente hacia esquemas de contratación independiente o cuenta propia.

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