«Para este Gobierno no cambia nada»: cómo es el plan para prohibir la emisión y blindar el superávit

El Gobierno de Javier Milei prepara una reforma clave de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y la puesta en marcha de un «grillete fiscal» para asegurar el equilibrio de las cuentas públicas por ley. La iniciativa busca prohibir en forma definitiva la emisión monetaria para financiar al Tesoro y restringir el uso discrecional de las reservas internacionales. La medida llega en un contexto donde la inflación de julio de 2026 muestra signos de desaceleración, aunque persisten los desafíos en el consumo y los salarios.

En su habitual análisis económico en Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía, Pablo Wende explicó los ejes centrales de la medida anunciada en cadena nacional por el presidente Javier Milei y trazó un balance sobre el comportamiento de los mercados.

«Para esta administración en la práctica no cambia nada, porque el Gobierno ya tomó la decisión de no financiarse con el Central a partir del superávit fiscal. Lo que se busca con una ley es dar estabilidad a futuro y evitar que una próxima gestión vuelva a poner en marcha la maquinita de emitir pesos», detalló Wende.

Fin de los adelantos transitorios y resguardo de las reservas

La propuesta oficial apunta a modificar el artículo 20 de la carta orgánica del BCRA —flexibilizado históricamente para permitir la asistencia financiera al sector público— con el fin de suprimir los adelantos transitorios. De aprobarse en el Congreso, la única vía legal para expandir la base monetaria quedará circunscrita exclusivamente a la compra de divisas para la acumulación de reservas genuinas.

En forma paralela, el esquema contempla un mecanismo de disciplina fiscal estricta para los tres niveles del Estado (Nacional, provincial y municipal), exigiendo que cualquier incremento en el gasto cuente con su respectiva contrapartida de financiamiento. Ante eventuales desvíos, el proyecto prevé sanciones severas como la paralización de la administración pública o el congelamiento de dietas en el Ejecutivo.

El gran riesgo que ven los mercados no pasa solo por la masa monetaria, sino por los controles cambiarios». Pablo Wende.

No obstante, Wende advirtió que la atención de los inversores también se concentra en el frente cambiario: «El gran riesgo que ven los mercados no pasa solo por la masa monetaria, sino por los controles cambiarios. Argentina va y viene históricamente con el cepo y sobre la liberación total para las empresas no se dijo una sola palabra». Asimismo, respecto al blindaje de los activos del Banco Central frente a solicitudes discrecionales del Tesoro, el especialista remarcó que la normativa le otorgará a la autoridad monetaria mayores herramientas jurídicas para preservar su independencia.

Los números de julio: inflación estimada abajo del 2% y dólar bajo control

En el plano financiero y de precios, el cierre de julio dejó señales positivas en la plaza local. Según las proyecciones del sector, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicará el Indec se ubicará entre el 1,8% y el 1,9%, consolidando cuatro meses consecutivos de desaceleración inflacionaria a pesar de la estacionalidad propia de las vacaciones de invierno.

Por su parte, el dólar mayorista operó estabilizado por debajo de los $1.500, al tiempo que el riesgo país elaborado por JP Morgan se ubicó en los 441 puntos básicos, reflejando una leve compresión intradiaria según los registros de Rava Bursátil.

Para sostener la calma cambiaria sin descuidar la acumulación de reservas en el mercado de contado, el BCRA canalizó la demanda corporativa de cobertura mediante la colocación de contratos de dólar futuro y títulos ajustados por el tipo de cambio oficial (dollar-linked), acumulando más de US$ 11.000 millones en estos instrumentos.

Actividad económica y la cautela de los inversores

A pesar de los logros macroeconómicos en materia fiscal y de contención de precios, el informe económico advirtió que la recuperación de la economía real todavía muestra signos de debilidad. Sectores clave para la generación de empleo, como el consumo masivo, la industria manufacturera y la construcción, continúan transitando un período de estancamiento debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

«El Gobierno puede mostrar logros claros en materia de desinflación, superávit y acumulación de reservas, pero la mejora en los ingresos de la gente todavía no se refleja. Ese es el gran desafío de cara al año electoral» sintetizó Wende. Al tiempo que explicó que la resistencia del riesgo país a perforar pisos más bajos responde a la cautela del mercado ante la sustentabilidad política y la gobernabilidad futura del modelo económico, además de los factores externos.

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