El riesgo país volvió a bajar y se ubicó en los 430 puntos básicos

Los bonos soberanos argentinos en dólares —Bonares y Globales— avanzaron un 0,5% en promedio.

El riesgo país volvió a bajar este viernes y se ubicó en los 430 puntos básicos, tras la positiva reacción de los mercados a los anuncios económicos realizados por el presidente Javier Milei. El indicador disminuyó un 2,5%.

Tras el discurso de Milei, el riesgo país bajó un 2,5%

Entre las medidas destacadas figuran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ratificación del compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal.

El descenso del indicador estuvo acompañado por una mejora en la cotización de los bonos argentinos, lo que reflejó una mayor confianza de los inversores en el rumbo económico oficial.

En los mercados internacionales, las acciones estadounidenses revirtieron las pérdidas registradas durante la mañana y los principales índices de Wall Street operaron con subas de entre 0,4% y 1%, impulsados por el sector tecnológico.

A su vez, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025, mientras que las principales empresas tecnológicas informaron que continuarán invirtiendo en inteligencia artificial.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró una leve baja del 0,3% en pesos y se ubicó en los 3.290.000 puntos.

Entre los ADR y las acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Nueva York predominaron las pérdidas, encabezadas por Banco Supervielle, que retrocedió un 5,6%.

En tanto, los bonos soberanos argentinos en dólares —Bonares y Globales— avanzaron un 0,5% en promedio. Como consecuencia, el riesgo país elaborado por JP Morgan descontó 13 unidades y se ubicó en los 430 puntos básicos.

La baja también se produjo en un contexto de aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que elevó el piso de comparación para el cálculo del indicador.