«Más minas navales» en el Estrecho de Ormuz: la fuerte advertencia de Irán y el petróleo superó los US$97 por la guerra

El Estrecho de Ormuz, punto central de la guerra en Medio Oriente. Foto: AP.

Irán volvió a atacar este jueves objetivos militares estadounidenses en Kuwait, haciendo caso omiso de las amenazas del presidente Donald Trump. Además se burló de los dichos del mandatario norteamericano de cambiar el nombre del Estrecho de Ormuz.

La escalada bélica ocasionó una nueva subida del precio del petróleo y alcanzó hoy los US$97,62 por barril.

Bombardeos en Kuwait y tensiones por el Estrecho de Ormuz

El portavoz del mando Jatam al Anbiya de las fuerzas armadas iraníes sostuvo que «durante una operación la pasada noche se colocaron más minas navales en rutas ilícitas en la zona sur del estrecho de Ormuz».

También ironizó sobre las palabras de Trump que manifestó sus intenciones de cambiarle el nombre del pasaje marítimo. Sostuvo que «lo único que pudo hacer» el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que se encarga de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, es «cambiar el nombre al estrecho usando Photoshop».

Hoy se registraron nuevas ofensivas. El ejército de Kuwait afirmó que había interceptado un ataque con misiles y drones procedentes de Irán. Teherán detalló que había atacado la base aérea de Ahmad al Jaber, en territorio kuwaití, «con misiles y drones».

Kuwait calificó los ataques como una «amenaza directa para su seguridad y estabilidad», y una «grave violación de las normas del derecho internacional».

El ejército de Irán también aseguró que había atacado la base aérea de Al Minhad, en los Emiratos Árabes Unidos, pero este país del Golfo no informó de ningún ataque de este tipo.

En la víspera, Irán había prometido hacer «pedazos» al enemigo estadounidense, luego de ataques a su territorio que, entre otros objetivos, alcanzaron una boda. Según Teherán, los bombardeos dejaron un total de 19 muertos, entre ellos siete miembros de las fuerzas armadas y también civiles, uno de los balances más elevados de los últimos meses.

Cuatro de las víctimas asistían a unas nupcias en el distrito de Sirik, en el sureste del país, donde cerca de 70 personas resultaron heridas según los medios estatales.

El petróleo reacciona ante la escalada en la guerra en Medio Oriente

En este escenario, los mercados del petróleo volvieron a sentir el golpe y en medio de una inquietud generalizada pasaron a operar al alza. El precio del barril de Brent del Mar del Norte subió hasta los 97, 62 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en octubre, se incrementó un 1,36%, hasta los 92,25 dólares. «Anoche destruimos mucho más que su radar. Fue un ataque muy contundente, y estamos preparados para lanzar otro en cualquier momento que queramos», advirtió Trump el miércoles.

Las hostilidades se reanudaron el domingo, lo que puso fin a un mes de tregua.

Con AFP y AP