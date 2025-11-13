El riesgo país en los 600 puntos, los ADRs cayeron hasta 3,2% y los bonos soberanos retrocedieron tras dos ruedas en alza

En un contexto con mercados que están a la expectativas de cómo seguirá la gestión del Gobierno de Javier Milei en puntos claves como la compra de dólares del Tesoro de los Estados Unidos, reservas, reformas y cómo avance el tratamiento del Presupuesto 2026, los ADRs registraron este jueves una baja de hasta 3,2% y los bonos en dólares, que venían de dos ruedas en alza, tuvieron un retroceso. El riesgo país se mantiene en torno a los 600 puntos.

El riesgo país en torno a los 600 puntos básicos

El medio Ámbito enumeró que los títulos ceden este jueves hasta 0,6% de manera generalizada encabezados por el Bonar 2029, Global 2041 (-0,6%) y el Global 2041 (-0,4%).

En cuanto al riesgo país, el índice medido por JP Morgan, se ubica en torno a los 604 puntos básicos.

«El sostenido ritmo ‍de compresión del riesgo país, viene generando positivas expectativas respecto a un regreso a los mercado internacionales de deuda, un hito que sería crucial en términos de necesidades financieras», sostuvo el economista Gustavo Ber, citado por el sitio de Buenos Aires.

«Las próximas medidas a anunciar por el ‌Gobierno, así como su capacidad de negociar las nuevas reformas con el Congreso serán claves para poder mantener al mercado en este supuesto positivo«, analizaron desde Capital Markets Argentina.

Qué sucedió con los bonos y las acciones este jueves

Ámbito reflejó que los bonos CER operan mixtos tras el dato de inflación que marcó un 2,3%. Hoy los títulos escalan hasta 1,6% liderados por el DIP0, y pierden hasta 0,8%.

Las acciones con mayores caídas hoy son Aluar (-5,4%), Ternium (-4,1%) y Metrogas (-3,2%).

En Wall Street, las acciones operan con bajas generalizadas. Edenor con la mayor baja (-3,2%), seguido de Banco Macro (-2,5%), Grupo Supervielle (-2,4%) y Grupo Financiero Galicia (-1.8%).