FMI: Estados Unidos giró US$ 845 millones a Argentina en una operación de DEGs y swap

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la transferencia de más de USD 845 millones por parte de Estados Unidos a Argentina. Esta operación, articulada a través de Derechos Especiales de Giro (DEGs), permitió al gobierno de Javier Milei cumplir con un vencimiento clave ante el organismo. La asistencia fue descontada de un acuerdo de swap entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central.

Datos recientes publicados en la web del FMI detallan que Estados Unidos transfirió 845,9 millones de dólares en DEGs desde sus reservas en octubre. Argentina sumó esta cifra a su posición para realizar un pago de intereses equivalente al organismo. La coincidencia en la disminución de reservas de DEGs estadounidenses y el aumento en las argentinas confirma la transferencia directa.

La operación evidencia la asistencia de la administración estadounidense al gobierno argentino para la cancelación de este vencimiento. A principios de octubre, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, había anticipado este tipo de apoyo. Un antecedente similar ocurrió en agosto de 2023 con Qatar, que aportó US$ 775 millones en DEGs para otro pago argentino.

Mecanismos de la asistencia financiera de Estados Unidos a Argentina

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó operaciones de monedas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para reconstituir reservas. Esto permitió ejecutar el pago de 621.130.208 DEGs, equivalentes a los USD 845 millones. El acuerdo de estabilización cambiaria alcanza cerca de 2.800 millones de dólares, dentro de un límite oficial de hasta 20.000 millones, aunque no trascendieron los detalles sobre las condiciones de interés ni los plazos.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró en MSNBC que el Gobierno argentino activó una porción del swap de divisas. Afirmó que esta acción representó una ganancia para Estados Unidos, que utilizó una «pequeña cantidad» de su línea de crédito. Bessent agregó que su país empleó su hoja de balance para «estabilizar a la Argentina», destacando el beneficio mutuo.

Previamente, antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Bessent había oficializado la compra de pesos argentinos en el mercado local, buscando contener la volatilidad cambiaria. El balance semanal del BCRA, según la consultora Eco Go, mostró una reducción de letras en moneda local por US$ 1.900 millones, coincidente con esos fondos.

Paralelamente, el rubro «otros pasivos» aumentó en USD 2.800 millones, lo que Eco Go atribuye al pago de intereses al FMI.

Al cierre de este informe, ni el Ministerio de Economía de Argentina, ni el Banco Central, ni el Tesoro de Estados Unidos brindaron respuestas a las solicitudes de información.