Luis Caputo marcó las estrategias que analiza el Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló de las estrategias que analizan llevar a cabo desde su equipo para cumplir con los compromisos de deuda y auguró que habrá un proceso de fortalecimiento en las reservas del Banco Central. Habló ayer de ambos temas en la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y este jueves en la conferencia de la Unión Industrial Argentina.

Los pagos que se vienen y las estrategias que seguirá Luis Caputo

Según señaló el medio Infobae, uno de los próximos vencimientos que habrá que afrontar será en enero un pago de 4500 millones de dólares a bonistas privados.

En la conferencia de FIEL, el funcionario mencionó que entre las opciones que hay para cumplir los compromisos están un swap con China y el acuerdo de monedas con Estados Unidos. Además sumó que hay en marcha negociaciones con los bancos internacionales.

Una de las operaciones que se concretaron en las últimas semanas fue un swap de monedas que llevó a cabo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según apuntó el medio de Buenos Aires tuvo como objetivo restituir dólares previamente utilizados en el mercado cambiario.

En cuanto al swap chino fue algo activado durante la gestión de Alberto Fernández en 2023, por un monto de casi USD 5.000 millones.

En las últimas horas y según se informó desde la web del Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre Estados Unidos le transfirió más de 845 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs) como parte de una extracción para asistir a Argentina en un pago al organismo.

Durante la exposición de ayer, Caputo, resaltó que “para nosotros siempre fue un punto central del programa comprar reservas”. Remarcó que, aunque en los últimos veinte meses se alcanzaron cifras récord, “una parte considerable se fue porque cancelamos deuda”.

También indicó que las reservas netas del Banco Central tienen un saldo positivo de 1500 millones de dólares. “La deuda con el fondo la tiene el Tesoro y el Tesoro es el que recapitalizó el Banco Central”, señaló el ministro.

Luis Caputo sobre las reservas y el pago de deudas

Con Noticias Argentinas

Durante su exposición en la conferencia de la UIA, Caputo al referirse a las reservas manifestó que en cuanto a reservas, “este es el gobierno que más compró” al precisar que “compramos 29 mil millones”, aunque reconoció que “se retuvieron menos porque las tuvimos que usar para pagar deuda”. A su vez, aseguró que “lejos de ser algo que subestimamos para nosotros es una prioridad” y aseguró que “queremos acumular reservas para hacer más fuerte el balance del Banco Central porque eso contribuye al proceso de desinflación”.

En este marco, expresó que “hoy estamos en una situación que cambió gracias a Dios, ya que se abrieron otras alternativas desde lo financiero. Estamos hablando con bancos, tenemos oportunidades desde el mercado mismo también, incluso hemos tenido requerimientos inversos de los fondos mismos y empresarios por invertir en bonos argentinos”.

Sobre el panorama descrito, el ministro aseguró que “hoy podemos separar lo financiero de lo monetario afortunadamente” y llevó tranquilidad sobre el cumplimiento de los objetivos fijados en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al afirmar que “las metas estaban puestas pensando que teníamos que pagar con reservas los vencimientos de enero, pero hoy eso se resuelve de manera financiera por lo que no hay ningún problema con las metas del FMI ni con acumular reservas”.

Y agregó: “Hemos logrado separar lo financiero de lo monetario. La acumulación de reservas la vemos ya hoy para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central. No es que tengamos que comprar reservas para pagar el cupón de enero, eso lo estamos resolviendo financieramente”.

