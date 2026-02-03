El riesgo país volvió a cruzar los 500 puntos en un «martes rojo» para las acciones argentinas en Wall Street

La calma financiera del inicio de año tuvo un corte abrupto este martes 3 de febrero 2026. En una jornada marcada por la aversión al riesgo global, los activos argentinos sufrieron fuertes correcciones y el riesgo país volvió a perforar el techo simbólico de los 500 puntos básicos.

Según el indicador de JP Morgan, la sobretasa de la deuda argentina cerró la rueda en 506 puntos, lo que enciende una luz de alerta en el tablero económico del Gobierno, que monitorea esta variable clave para el acceso al crédito internacional.

Datos oficiales registrados por Rava Bursátil a las 16:30

Desplome en Wall Street: un ADR cayó hasta un 13%

El mal clima se sintió con fuerza en Wall Street, donde los papeles de empresas argentinas (ADRs) operaron casi en su totalidad en terreno negativo. El golpe más duro se lo llevaron las firmas vinculadas a la tecnología y la economía del conocimiento, en sintonía con un sell-off (venta masiva) global en ese sector.

La caída fue liderada por el «unicornio» Globant, que se hundió un 13,00%, cerrando a 57,24 dólares por acción. También sufrió el gigante del comercio electrónico Mercado Libre, con un retroceso del 3,05%.

El sector energético y bancario, que venía de un rally alcista, tampoco escapó a la toma de ganancias:

Edenor: -5,32%

-5,32% Galicia: -3,93%

-3,93% Telecom: -3,74%

-3,74% Irsa: -3,68%

-3,68% YPF: -1,96%.

Las únicas excepciones hasta las 16:30 el panel argentino fueron las empresas del grupo Techint: Tenaris (+1,91%) y Ternium (+1,51%) lograron esquivar la tendencia bajista y terminaron en verde.

La bolsa porteña, en rojo

El impacto externo se trasladó de inmediato a la plaza local. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó la jornada con una caída del 2,60%, ubicándose en los 3.027.244,95 puntos.

El volumen de negocios se vio afectado por la cautela de los inversores, que optaron por desarmar posiciones ante la volatilidad de los tipos de cambio financieros y la incertidumbre sobre la hoja de ruta de la deuda soberana en dólares, cuyos bonos también operaron con mayoría de bajas, presionando al alza el riesgo país.