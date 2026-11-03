El riesgo país toca su mayor nivel en un año este martes 3, mientras rebota el Merval y los ADRs operan mixtos

El mercado financiero opera este martes 3 de noviembre bajo un clima de marcada cautela por factores tanto locales como internacionales. En conjunto, estos elementos conforman un panorama adverso para los títulos soberanos, con un consecuente repunte en la prima de riesgo país, aunque las acciones locales logran revertir la tendencia bajista de la apertura.

A nivel doméstico, las reservas del Banco Central se ubican en los US$ 50.000 millones. La autoridad monetaria acumuló compras por US$ 1.396 millones durante octubre, mes en el cual el sector agroexportador liquidó un promedio de US$ 137 millones diarios y la entidad adquirió unos US$ 66 millones por día. Para cumplir con la proyección más optimista para 2026, el organismo necesita adquirir más de US$ 100 millones diarios, pero actualmente viene de tres jornadas consecutivas sin compras netas en el mercado oficial, según el panorama informativo de Rava Bursatil antes de la apertura del mercado.

El cronograma bursátil local prevé un freno en la actividad. El próximo viernes se celebra el día del bancario, fecha en la cual no habrá liquidación de operaciones ni cauciones, mientras que el lunes y martes de la semana entrante la plaza de BYMA permanecerá cerrada por feriados. A su vez, el miércoles 11 de noviembre el mercado operará pero no podrá liquidar operaciones en contado inmediato de Cedears por un feriado en Estados Unidos.

En el terreno político local, el mercado empezó a mostrar variaciones en las expectativas recientes de una reelección de Javier Milei.

El riesgo país se aleja de los 800 puntos

El indicador que elabora la banca JP Morgan acentúa su tendencia alcista y quiebra la barrera psicológica del mercado. El riesgo país argentino sube un 2% y se ubica en los 821 puntos básicos. Este valor representa un incremento de 20 unidades frente a la rueda previa y marca su nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares de Argentina consolidan una tendencia bajista de mediano y largo plazo. Las emisiones soberanas locales caen en promedio un 0,4%, acopladas a la merma del 0,2% que registran los bonos de Brasil.

bajista de mediano y largo plazo. Las emisiones soberanas locales caen en promedio un 0,4%, acopladas a la merma del 0,2% que registran los bonos de Brasil.

Los principales bonos operan de la siguiente manera:

Bono Dollar-Linked 2043 (MR43O): 0,4%

Bono Dual 2027 (TZV27): 0,3%

Bono Dollar-Linked 2025 (D15E7): 0,2%

Bono Global 2035 en dólares (GD35D): -1,3%

Bonar 2038 en dólares (AE38D): -1,4%

Bonar 2041 en dólares (AL41D): -1,4%

Merval y ADRs revierten la tendencia

La plaza bursátil porteña logra revertir la caída matutina del 1%. A media tarde, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanza un 1,2% hasta los 89.964 puntos, mientras que su medición en dólares anota un alza del 0,6% y se ubica en las 54 unidades. En paralelo, debuta en BYMA la cotización del ETF de Argentina bajo el ticker MERV.

Entre los reportes corporativos locales, Pampa Energía (PAMP) informa una ganancia de $82.000 millones en el tercer trimestre, aunque su acción bajó un 3% en la apertura. Por otra parte, el mercado estima que Transener (TRAN) posee un valor fundamental de $5.800, una cifra muy superior a su cotización actual en pantalla. El calendario de balances prevé además las presentaciones de Globant (GLOB) y Nu Holdings (NU) para el próximo 12 de noviembre.

El análisis técnico exhibe señales de alerta para YPF (YPFD), ya que el papel perfora su media móvil de 200 ruedas. Los especialistas consideran que si la acción no encuentra un rebote técnico en la zona de los US$ 42, corre el riesgo de caer hasta la franja de los US$ 38 o US$ 39. En contraste, Vista Energy (VIST) cotiza a US$ 65,50 y se acerca a su propia media móvil de 200 jornadas.

Las acciones del Merval con mayores subas son:

Banco Macro (BMA): 4,1%

Transportadora de Gas del Sur (TGSU2): 2,6%

YPF (YPFD): 2,5%

IRSA (IRSA): 2,2%

Las acciones del Merval con mayores bajas son:

Transener (TRAN): -3,5%

Loma Negra (LOMA): -1,6%

Comercial del Plata (COME): -1,3%

Pampa Energía (PAMP): -1,0%

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street mediante ADRs acompañan el desempeño mixto en una jornada donde el panel tecnológico Nasdaq avanza un 0,40% y el S&P 500 sube un 0,31%. El Dow Jones de industriales pierde un 0,38%.

Los ADRs argentinos con mayores alzas son:

Banco Macro (BMA_US): 3,0%

Transportadora de Gas del Sur (TGS_US): 1,9%

YPF (YPF_US): 1,8%

BBVA Francés (BBAR_US): 1,6%

Los ADRs argentinos con mayores descensos son:

Globant (GLOB_US): -3,1%

Loma Negra (LOMA_US): -2,0%

Cresud (CRESY_US): -1,1%

Pampa Energía (PAM_US): -0,7%

El dólar y la brecha cambiaria

El mercado de divisas finaliza su tramo oficial con operaciones estables y alzas marginales en los tipos de cambio financieros, los cuales continúan activos. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar Contado con Liquidación (CCL) se ubica en el 5,90%, mientras que la diferencia con el dólar MEP alcanza el 0,10% y el salto general de brecha reportado marca un nivel del 6,1%.

En el plano regional, las monedas de América Latina, como el real brasileño, el peso colombiano, el peso chileno y el peso mexicano, retroceden frente a la divisa estadounidense. El dólar en Brasil asciende un 1,2% hasta los 5,50 reales y el índice Bovespa de San Pablo resta un 1,5% en las 165.020 unidades, en su séptima caída consecutiva.

Cotizaciones del mercado cambiario

Dólar Mayorista: cierra a $1.545,50 sin variaciones porcentuales diarias.

Dólar Oficial: finaliza la jornada a $1.570,00 para la venta en el Banco Nación, con una suba del 0,3%.

Dólar Tarjeta: se ubica en los $2.041,00, con un incremento del 0,3%.

Dólar Blue: opera sin variantes a $1.565.

Dólar MEP: registra un alza del 0,4% para ubicarse en los $1.571,54.

Dólar CCL: se posiciona en los $1.664,15, con un avance del 0,6%.

Dólar Cripto: cotiza a $1.670,04 tras un retroceso del 0,3%.

El escenario internacional: petróleo, balances y tecnología

En el plano internacional, los inversores mantienen su atención en las elecciones de medio término de Estados Unidos que se celebran durante la jornada. Estos comicios sirven como referéndum sobre los dos primeros años del mandatario republicano Donald Trump, quien llega a las urnas con un 37% de aprobación ciudadana. La elección determina el control del Congreso y puede limitar la agenda oficialista para el próximo bienio.

Para lograr el control total del poder legislativo, los demócratas necesitan sumar tres escaños netos en la Cámara de Representantes y arrebatar cuatro puestos a los republicanos en el Senado. Según las proyecciones de Cook Political Report, la oposición demócrata posee chances de sumar entre 15 y 25 escaños en la Cámara Baja. Los votantes expresan frustración por el costo de vida, la incertidumbre laboral y el encarecimiento de los combustibles tras la guerra con Irán.

El analista Francesco Pesole, estratega de ING, señaló ante Bloomberg Linea que una victoria demócrata en ambas cámaras representa una amenaza para el dólar ante el riesgo de mayores regulaciones sobre la inteligencia artificial y posibles bloqueos políticos sobre el financiamiento del Gobierno y el techo de la deuda. No obstante, ING considera poco probable un cambio estructural en la divisa, y estima que un Congreso dividido surtiría un efecto neutral o ligeramente positivo para el billete estadounidense.

A nivel estadístico, Kevin Matras, vicepresidente ejecutivo de Zacks Investment Research, destacó ante el mismo medio que el comportamiento histórico de las acciones. «Desde 1950, entre el día de las elecciones y el cierre del año, las acciones han subido el 68% de las veces», indica el especialista, quien además resalta que en los doce meses posteriores a las elecciones de medio término el S&P 500 siempre anota incrementos con un promedio superior al 15%. En paralelo, los inversores también aguardan nuevas cifras de vacantes de empleo en el mercado laboral norteamericano.

El contexto global experimenta una fuerte volatilidad energética. Los precios del petróleo descuentan las ganancias matutinas y continúan la racha bajista tras un retroceso superior al 7% en la víspera. El crudo Brent del Mar del Norte cede un 2,89% hasta los US$ 101,64 por barril tras cerrar octubre en un máximo semestral, mientras el WTI estadounidense retrocede un 0,7% y se ubica en US$ 96,02. Anteriormente, el WTI mostraba rebotes efímeros hacia la zona de los US$ 97.

Esta baja de la energía responde a las señales diplomáticas y las propuestas impulsadas por Qatar para mediar entre Estados Unidos e Irán, pese a que ambos bandos continúan alejados de un acuerdo definitivo para frenar la guerra. Un funcionario estadounidense admite un ataque sobre la isla iraní de Qeshm con fines defensivos para proteger el Estrecho de Ormuz, mientras que el gobierno de Teherán advierte, a través del presidente del Parlamento Mohammad Bagher Qalibaf, que no acepta las «exigencias excesivas» de Washington sobre su programa nuclear, las sanciones y el bloqueo naval. Trump, por su parte, declara que Irán desea llegar a un acuerdo.

A su vez, el mercado sufre el impacto de otros conflictos geopolíticos, como la guerra en Ucrania. Rusia lanza 289 drones y 76 misiles contra la infraestructura energética ucraniana como paso previo a las conversaciones de paz previstas para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi. En Medio Oriente, la escalada bélica obliga a Arabia Saudita a aplazar la Copa Asiática de fútbol hasta fines de 2027 a causa de los ataques hutíes, lo cual golpea los planes de diversificación económica del reino. A nivel cambiario y bursátil, el yuan chino interrumpe una racha de 15 sesiones consecutivas al alza por la intervención de su banco central para evitar la apreciación, y en la región asiática el índice Kospi surcoreano se desploma más de 3% y el MSCI cede 1,2%.

En el sector corporativo internacional, las materias primas como el oro bajan un 1% a US$ 3.906,21 y la plata cede un 3,3% hasta los US$ 48,57. El cobre también retrocede un 2,7% a US$ 3.959 por tonelada, y toca su mínimo en once semanas ante las dudas sobre la demanda real de los centros de datos de inteligencia artificial y la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

El panel tecnológico enfrenta tensiones a la espera de nuevos reportes. Apple (AAPL) anota caídas en la apertura y sufre descensos del 2,9% en la sesión, ubicándose en la franja de los US$ 323, pese a facturar ingresos trimestrales por US$ 114.500 millones, lo que representa un aumento interanual del 12%. Los inversores castigan la rentabilidad de la firma de Cupertino tras confirmar márgenes brutos de entre 45% y 46%, una cifra inferior al 47% esperado por el mercado debido a los mayores costos de memoria y la inversión en inteligencia artificial para Siri. El especialista Ruben Dallovo, estratega de Saxo Bank, advierte sobre las dificultades generales de la industria para proteger los márgenes de ganancia, motivo por el cual analistas sugieren rotar carteras desde Apple hacia Nvidia. Precisamente, Nvidia (NVDA) logra un rebote técnico sobre su media móvil de 50 semanas y trepa hasta los US$ 230, instalándose por encima de su media de 200 ruedas.

Palantir (PLTR) también sufre bajas en su cotización tras reportar un crecimiento trimestral interanual del 98%. Aunque la compañía eleva su previsión anual de ingresos a US$ 8.530 millones, el mercado cuestiona la sostenibilidad de su elevada valoración, ya que la firma anticipa una desaceleración en su ritmo de expansión para el próximo trimestre.

Todas las miradas recaen ahora sobre el inminente balance del fabricante de chips AMD (AMD), que se presenta hoy tras el cierre de operaciones. El mercado proyecta incrementos del 92% en las ganancias y del 41% en los ingresos de AMD, un papel que acumula una suba bursátil cercana al 118% en el año, mientras que su índice sectorial SOXX navega por debajo de la media móvil de 100 ruedas tras un severo desplome. La exigencia sobre los márgenes también afecta a Micron (MU), que sube un 3% en la rueda aunque no logra superar el techo de los US$ 1.200 a pesar de sus buenos reportes.

Ante la incertidumbre, Emmanuel Roman, director ejecutivo de Pimco, alerta desde Hong Kong sobre una posible corrección de todo el sector ligado a la inteligencia artificial, impulsada por las dudas en torno a las inversiones de Alphabet (GOOGL), Meta (META) y Amazon (AMZN). Por el contrario, la gestora BlackRock (BLK) ratifica su confianza en la tecnología pero exige disciplina financiera. Mientras tanto, la firma ElevenLabs confirma sus preparativos para un lanzamiento público en bolsa para 2028, tras alcanzar una valoración de US$ 22.000 millones a raíz de una reciente inyección de US$ 500 millones. Para el cierre de las carteras tecnológicas, la sugerencia del mercado consiste en conservar las posiciones en la acción de Google (GOOGL), que avanza un 0,6%, mientras firmas como McDonalds (MCD) y Pfizer (PFE) exhiben rumbos opuestos con la primera en baja y la segunda consolidando una tendencia alcista recomendada para la inversión.

Finalmente, el sector corporativo internacional recibe nuevos ajustes. En Paraguay, renuncia el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, mientras interviene Ueno Bank por dudas de solvencia tras detectar 5 billones de guaraníes de fondos públicos, desplomando sus bonos a US$ 0,86. En Europa, Ferrari (RACE) eleva la previsión anual de su Ebitda a € 3.000 millones, aunque la acción sufre ante estimaciones más exigentes. La aerolínea Lufthansa proyecta un aumento de doble dígito en sus tarifas comerciales para el 2027 a fin de afrontar facturas de combustible superiores a los € 9.300 millones, recortando su proyección de ganancia anual. En cambio, Bayer potencia las previsiones de Ebitda hasta la franja de los € 10.300 millones impulsada por sus medicamentos Nubeqa y Kerendia, un hecho que dispara su acción más del 6%.