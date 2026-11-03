Dólar oficial: cuánto cotizó en Banco Nación este martes y a cuánto quedó del techo de la banda

En el cierre de una jornada cambiaria caracterizada por la marcada actividad operativa en ventanillas bancarias, la plaza financiera doméstica de dólar oficial despidió las operaciones con cotizaciones en movimiento.

Con un mercado mayorista que canalizó sin fricciones las órdenes de compra para el pago de importaciones y una intervención dosificada de la autoridad monetaria, los mostradores oficiales ratificaron su pauta de previsibilidad.

Martes 3 de noviembre 2026: cierre del dólar oficial en el Banco Nación

Al término de la actividad cambiaria en las sucursales físicas y en la plataforma de banca por internet del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista culminó este martes 3 de noviembre 2026 a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta, mientras que el relevamiento del sistema financiero supervisado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acompañó la pauta de estabilidad institucional.

Martes 3 de noviembre 2026.

A continuación, la síntesis completa con los valores de cierre del mercado cambiario para la toma de decisiones:

Tipo de cambio Compra Venta Estado y balance de cierre Dólar oficial (Banco Nación) $1.520,00 $1.570,00 Referencia minorista formal sin variaciones Dólar mayorista (BCRA) $1.542 $1.551,00 Canal exclusivo para operaciones de comercio exterior Dólar tarjeta / turista — $2.041,00 Minorista con recargo del 30% a cuenta de Ganancias Dólar blue $1.545,00 $1.565,00 Mercado informal en zona de equilibrio al cierre Dólar MEP (Bolsa) $1.571,54 Operatoria bursátil mediante bonos soberanos Dólar Contado con Liquidación (CCL) $1.663,14 Transferencia y liquidación de activos en el exterior Euro oficial $1.693,00 $1.792,00 Cotización institucional de referencia BNA

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina, Banco Central de la República Argentina, BPN y Banco Patagonia.

Dólar oficial en la Patagonia martes 3 de noviembre 2026: cotizaciones en Río Negro y Neuquén

En el sistema financiero regional, las entidades bancarias cabeceras de Río Negro y Neuquén operaron con pizarras diferenciadas para la compra y venta de billetes físicos, reflejando las condiciones operativas de la plaza local:

Martes 3 de noviembre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Estado y cobertura operativa Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.510,00 $1.580,00 Sucursales en toda la provincia y banca electrónica Río Negro Banco Patagonia $1.515,00 $1.565,00 Agente financiero oficial y red provincial de sucursales

Martes 3 de noviembre 2026: por qué aumentó el dólar oficial, el rol de las bandas cambiarias y el esquema del Banco Central

El reacomodamiento gradual que exhibe el dólar oficial en las pizarras del Banco de la Nación Argentina responde directamente a la calibración de las bandas de flotación administrada, que implementa el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sincronizar el tipo de cambio comercial con la evolución del índice de precios internos.

Lejos de responder a tensiones de liquidez o a una corrida especulativa, los deslizamientos diarios buscan evitar el atraso cambiario frente a la inflación remanente y amortiguar la firmeza del dólar en las plazas financieras internacionales, asegurando que los sectores exportadores mantengan incentivos reales de liquidación sin desestabilizar la canasta básica de consumo.

Bajo este esquema de flotación pautada, la autoridad monetaria delimita techos y pisos técnicos para la operatoria mayorista, interviniendo selectivamente mediante posturas vendedoras o compradoras para evitar fluctuaciones intradiarias desmedidas.

Este martes 3 de noviembre 2026, el techo de la banda cambiaria se encontraba en $1.955,71 mientras que el piso se registraba en $710,60, según lo informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto indica que, con la cotización actual del dólar oficial, aún se encuentra lejos de un tope que afecte el plan económico del Gobierno nacional.

Esta previsibilidad en las bandas cambiarias es la que permite que, pese a los ajustes paulatinos en la cotización base, la distancia frente al dólar blue y las cotizaciones financieras se mantenga comprimida en niveles históricos, otorgando certidumbre en la formación de costos para las pymes y desarticulando expectativas de saltos bruscos hacia el cierre del año.