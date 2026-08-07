Dólar, aranceles de Donald Trump y petróleo: los cinco riesgos externos que preocupan al Banco Central

El escenario macroeconómico de la Argentina enfrenta una serie de condicionantes internacionales que podrían impactar sobre la estabilidad financiera y el costo del crédito en los próximos meses. Frente a este panorama, las autoridades monetarias trazaron un mapa de vulnerabilidades externas enfocadas en los mercados globales de energía, el comercio internacional y la volatilidad de las tasas de interés.

Según el último Informe de Política Monetaria (IPOM) presentado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la entidad identificó cinco amenazas externas clave para la economía local. Durante la exposición, el presidente del organismo, Santiago Bausili, advirtió sobre la incertidumbre internacional, aunque remarcó que el país llega con mayor margen de maniobra tras haber comprado US$ 13.337 millones en el mercado de cambios en lo que va del año, superando la meta anual prevista.

Petróleo sin colchón y los nuevos aranceles fijados por Donald Trump

El primer factor de alerta para el equipo económico es la extensión del conflicto armado en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, en un contexto donde los inventarios globales de crudo se ubican en mínimos de varios años. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), más de 1.100 millones de barriles dejaron de circular por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un déficit superior al de las crisis energéticas históricas que impulsó temporalmente el barril de petróleo Brent a picos de US$118.

A este frente energético se suma la reciente aplicación de barreras comerciales por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, quien implementó aranceles de entre el 10% y 12,5% amparados en la Sección 301 de la Ley de Comercio. La Argentina figura en la lista con una tasa del 10%, lo que sumado al menor crecimiento proyectado para socios estratégicos como Brasil (2,2%) y China (4,6%), configura un canal de menor demanda externa para las exportaciones nacionales.

Fuga hacia activos de refugio, la Inteligencia Artificial y la tasa de la Fed

El documento oficial del BCRA señala además que eventuales nuevos focos de tensión geopolítica podrían gatillar una huida de inversores hacia activos de refugio como el dólar y los bonos del Tesoro de EE. UU., endureciendo el acceso al capital para las economías emergentes. En esa línea, los índices de acciones en mercados latinoamericanos ya exhiben retrocesos cercanos al 9% desde sus picos recientes.

Por otro lado, la autoridad monetaria puso la lupa sobre el sector de la Inteligencia Artificial (IA) y la firmeza de la Reserva Federal (Fed). La elevada inversión tecnológica mantiene presiones inflacionarias globales que quitan margen a la Fed para reducir las tasas de interés —con rendimientos de bonos norteamericanos superando el 5,25%—, lo que sumado al elevado nivel de deuda pública internacional encarece el financiamiento externo para países en proceso de reinserción financiera.

Los 5 riesgos globales identificados por el BCRA

Escalada en Medio Oriente: Inestabilidad en el precio del petróleo y fin del amortiguador de stocks mundiales.

Trabas al comercio: Aplicación de nuevos aranceles del 10% fijados por Estados Unidos.

Conflictos geopolíticos: Migración de capitales hacia bonos de EE. UU. y el dólar.

Ajuste en el sector tecnológico: Volatilidad bursátil vinculada a la Inteligencia Artificial y tasas altas de la Fed.

Deuda e inflación global: Aumento de rendimientos soberanos y encarecimiento del crédito internacional.

Con información oficial y de Infobae.