Dólar, cepo y exportaciones récord: las razones por las que descartan un salto cambiario

Proyectan que las exportaciones de la Argentina superarán por primera vez en la historia los 100.000 millones de dólares. (Foto: gentileza)

El escenario económico argentino transita una marcada dicotomía entre la consolidación de las variables macroeconómicas y el estancamiento del consumo interno. Mientras los indicadores de superávit fiscal y compras de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran cifras inéditas, la quita de subsidios a los servicios públicos continúa conteniendo la recuperación de los salarios reales en los supermercados.

En su habitual columna económica por Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía, Pablo Wende analizó el trasfondo de las discusiones financieras del momento y remarcó que los datos de la balanza comercial desactivan las presiones de devaluación: «La Argentina va a superar por primera vez en su historia los 100.000 millones de dólares en exportaciones. Con una brecha que no llega al 5%, no hay de dónde agarrarse para decir que el país necesita un dólar más alto».

Exportaciones récord y el rechazo a un salto del dólar

En las últimas semanas resurgió el debate entre «devaluadores» y «flotadores», impulsado por analistas que proponen un ajuste en el tipo de cambio oficial para mejorar la competitividad de ciertos sectores. Sin embargo, desde la conducción económica y referentes de la consulta privada como Ricardo Arriazu se descarta de plano ese camino.

Arriazu proyecta un superávit comercial de US$ 28.000 millones para este año —superando con amplitud las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lo ubican en US$ 23.000 millones—, apalancado por saldos exportadores históricos en energía, sector agropecuario, carne y la Economía del Conocimiento, esta última aportando más de US$ 10.000 millones.

«El dólar es una unidad de cuenta en Argentina. Si sube el tipo de cambio, suben automáticamente todos los precios y lo único que lográs es generar más inflación. El Banco Central compró 13.000 millones de dólares en el año e impidió que el dólar caiga, lo que demuestra que no hay atraso artificial», explicó Pablo Wende.

El cruce entre Luis Caputo y la industria por la caída histórica

Otro de los ejes de tensión de la semana estuvo marcado por el fuerte contrapunto entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la dirigencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por Martín Rappallini. En un reciente evento financiero, el funcionario expuso un gráfico que refleja una contracción del 9,6% en el sector industrial entre 2012 y 2023.

Sobre este punto, Wende detalló que el planteo del Palacio de Hacienda apuntó a exponer los resultados del modelo de protección previa, donde la economía cerrada y los tipos de cambio diferenciales no evitaron la caída del sector y perjudicaron de forma directa al consumidor con sobrecostos e inflación:

Pérdida de actividad: La industria cayó casi 10 puntos en una década a pesar del bloqueo a las importaciones.





La industria cayó casi 10 puntos en una década a pesar del bloqueo a las importaciones. Impacto al consumidor: Los precios locales llegaron a multiplicar hasta por diez los valores internacionales.





Los precios locales llegaron a multiplicar hasta por diez los valores internacionales. Estancamiento salarial: La destrucción de puestos en la industria, el comercio y la construcción frena la competencia por mano de obra e impide que los sueldos le ganen con claridad a la inflación.



Perspectivas de inflación y la salida del cepo

En materia de precios, las proyecciones del REM auguran un sendero de desaceleración sostenida. Para el cierre de este año se prevé un acumulado cercano al 29,5%, mientras que para el ejercicio siguiente las estimaciones se ubican en torno al 20%. Respecto del registro mensual de julio, las mediciones privadas estiman un rango de entre 1,6% y 1,9%, consolidando la estabilidad de la inflación núcleo.

Finalmente, al evaluar la estrategia financiera de cara al escenario electoral y la eliminación de las restricciones cambiarias, el especialista remarcó que el Gobierno cuenta con herramientas de contención como el swap de US$ 20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos y el tramo activo de US$ 5.000 millones con China.

«Las empresas que necesitan girar utilidades lo están haciendo a través del Contado con Liquidez sin generar saltos. La salida definitiva del cepo y la libertad de capitales seguramente se concretará después de las elecciones, cuando el marco político otorgue la previsibilidad necesaria para las inversiones de largo plazo vinculadas al RIGI», concluyó Pablo Wende en Río Negro Radio.

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