La Argentina rompe su histórica postura y vota a favor del embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU

Argentina se alinea con Estados Unidos frente a Cuba en la ONU. Foto: Xinhua/Wu Xiaoling.

La Argentina votó este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a favor del embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde 1960, rompiendo así con una tradición diplomática de 33 años que se mantenía firme contra el bloqueo.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos mantiene sanciones económicas y comerciales sobre Cuba, mientras que la ONU ha solicitado reiteradamente su levantamiento.

En la votación de este miércoles, 165 países aprobaron la resolución para eliminar las restricciones impuestas por Washington, mientras que Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y, por primera vez, Argentina, se opusieron.

Argentina rompe con 33 años de postura contra el embargo estadounidense a Cuba

Este giro representa un cambio significativo en la política exterior argentina, que durante más de tres décadas había sostenido una postura crítica frente al embargo estadounidense.

Analistas diplomáticos señalan que la decisión podría tener implicancias en la relación bilateral con Estados Unidos y en la proyección internacional de Argentina en el contexto regional y global.

Con información de Noticias Argentinas