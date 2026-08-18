El sector público volvió al superávit en julio: alcanzó $244.897 millones tras el déficit de junio y Caputo explicó el resultado

El Ministerio de Economía informó el martes que el sector público registró un superávit de $244.897 millones. El resultado se alcanzó después de un superávit primario de $2.960.333 millones y un pago de intereses de la deuda por $2.715.436 millones.

El superávit de julio según Caputo

El ministro Luis Caputo, destacó que el superávit se logró «en un mes con una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda, dado el pago de los cupones de los bonos Globales y Bonares«.

Durante los primeros siete meses del año, el sector público acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB.

Al respecto, el ministro de Economía explicó que «en el mes el gasto primario se redujo 7% interanual en términos reales, en tanto los gastos en concepto de Asignación Universal por Hijo crecieron 3,8%».

«El superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión», agregó el jefe del Palacio de Hacienda.

Si bien se trata de un dato positivo, en los últimos días entró en debate la forma en que el Gobierno logró el saldo favorable a partir de las retenciones de dinero destinado a fondos fiduciarios que no se aplicaron a los fines específicos.

Con información de Noticias Argentinas